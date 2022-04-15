增六屋苑污水陽性　屯門重災涉御海灣、嘉悅半島　派15萬個快測包

疫情逐漸放緩後，政府近日恢復向污水對病毒呈陽性大廈的住戶，派發快速測試套裝。政府今日（15日）表示，再有六個屋苑和屋邨污水呈陽性，而且病毒量較高，疑有隱形患者，當中有五個位於屯門區，包括御海灣、嘉悅半島和南浪海灣三個私樓屋苑，以及富健花園和山景邨。餘下的屋邨則是位於深水埗的海達邨，政府將向有關大廈派發合共15萬個快測。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區，採集污水樣本進行病毒檢測，並發現在多個地區檢測到污水呈陽性的結果，可能有隱性患者存在。

有六個屋苑和屋邨的污水檢測結果呈陽性，而病毒量亦相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工，派發合共約15萬個匆速測試套裝，供他們自己檢測，當中屯門區最重災，涉及三個私樓屋苑，包括御海灣、嘉悅半島和南浪海灣，當區另有兩個居屋和屋邨上榜，分別是富健花園及山景邨。餘下的屋邨則是位於深水埗區的海達邨。

政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士可透過網上申報系統呈報個案。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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