許樹昌料本港有400萬人帶抗體　憂復活節長假後疫情反彈

本港新冠肺炎疫情放緩，當局公布4月21日起逐步放寬社交距離措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）認為，放寬步伐算是進取，相信當中牽涉較多經濟因素，因不少場所已關閉多時。不過，近日接種率進一步提高，相信放寬防疫措施的風險相對減低。

他又指，現時本港已有逾110萬名市民染疫，每宗個案實際上可能會衍生出三至四宗個案，保守估計全港已經有400萬人帶有抗體。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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許樹昌今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，按現時疫情走勢推算，本月底單日新增確診數字有機會回落至三位數，但擔心一連四日復活節假期，有較多市民外出，或令疫情反彈。

他相信，政府會密切留意污水監察、七日疫情走勢，以及病毒即時傳播率等，指一旦所有指標都不利，疫情就有很大反彈風險。他說，病毒即時繁殖率現處於0.5至0.6水平，顯示疫情相對受控；若升至1至2水平、即每名確診者會傳染1至2人，感染數字或會很快「幾何級」上升。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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當局宣布將於4月21日起逐步放寬社交距離措施，許樹昌指沒有參與政府今次就逐步放寬社交距離措施的討論。至於首階段未有納入酒吧或酒館，他認同做法，認為酒吧應該是最後才獲放寬的場所。他解釋政府立場一向視酒吧為高危，認為顧客會較長時間除口罩，亦會在場內走動；加上背景音樂較大聲，顧客可能要大聲說話，繼而噴出來較多飛沫，相信酒吧會於最後階段才獲放寬。

至於戲院所有員工及顧客，若已完成接種三劑新冠疫苗，放映院就可以容許飲食。許樹昌相信，安排是考慮到希望增加戲院收入，但認為穩陣起見放寬初期暫時不應飲食。現時本港採用的第一代新冠疫苗，在應對Omicron變種病毒方面亦不是最理想。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

