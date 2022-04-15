疫情｜派對房間續關閉　業界批抗疫基金久未發放　失救急效用

政府下周四（21日）起重開晚市堂食及大部分表列處所，但派對房間仍要關閉。香港派對場地協會會長林漢然今日（15日）表示，政府推出「防疫抗疫基金」讓業界「應急」，但後期申請者苦等超過1、2個月仍未收到資助，涉及近200間派對房間，同時要繼續白交租，促請政府盡早發放資助。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

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林漢然在港台《千禧年代》表示，首階段放寬措施未涵蓋派對房間屬意料之內，希望日後可重開前，政府盡早交代營業時間、可容納人數上限、接種疫苗等要求，讓業界可以及早準備。

林估計，至今有3至4成派對房間已結業，但因開業成本不高，日後重開後不排除有新營業者進場，加上本港地少人多及租金昂貴，市民對派對房間仍有一定需求，故不擔心行業式微。

他又指，雖然可申請「防疫抗疫基金」救急，但對於第5、6輪才申請的營運者，約7成人（近200間）至今仍未收到資助，認為未能起「救急錢」的作用，「好多人等住救命、交租、生活，如果知道等咁耐，不如一早結業，唔洗交多兩三個月租，有倒蝕情況出現」，促請政府盡早發放資助。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



電影業指場內飲食安排難執行

戲院下周四（21日）起重開，同時放寬飲食限制，但要求所有員工接種三針，以及個別放映院內所有入場者打3針，容許該場次觀眾進食。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，自政府公布放寬後，部分院線已開始部署預售，但對於政府要求戲院維持50%入座率感到「少少失望」，加上已錯過復活節黃金假期，有賀歲片已改為暑假上映，期望第二階段的入座率可進一步放寬。

對於可在場內飲食新安排，他認為吸引力不大，在執行上亦有困難，解釋指當同一時段有多場電影放映，難以逐個檢查針咭，如有未打齊針人士進入「可飲食場次」，希望當局清楚交代將有何罰則及責任誰屬。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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健身業期望放寬至12人一組

至於同樣可以重開的健身中心，香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，如重開後兩星期，健身場所沒有出現爆發，期望由最多4人一組增至12人，一旦出現爆發可仿效航空業的熔斷機制，僅安排涉事的健身中心停業，而非全行一同受罪。對於公眾泳池在第一階段未能重開，他指泳池有季度性，有部分特殊人士只能做水上運動，當港隊可重新訓練，質疑為何不能重開團體形式的水上訓練。