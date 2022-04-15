《幻愛》放映會11人獲撤控限聚令　導演周冠威：不要放棄追求公義

時任油尖旺區議員朱江瑋於去年8月在其議員辦事處舉行電影《幻愛》私人放映會，食環署及警方到場，以違反限聚令為由向在場47人發出告票，包括《幻愛》導演周冠威，他當時表明將向法院抗辯。周冠威今日（15日）在網上發文，稱接獲警方信件通知已撤銷控罪。

警方稱，經徵詢律政司意見後，已於今年4月7日撤回11張定額罰款通知書。



▼2021年8月27日至28日 《幻愛》試映會現場情況▼



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周冠威發文稱警已撤控 形容是「小小的勝利」

周冠威在其社交媒體發文，並上一張由警務處發出的信件，通知在去年8月27日發出的第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》定額罰款通知書，已被撤銷。周在帖文中形容是「小小的抗爭，小小的勝利，小小的鼓勵」，又稱「無論大小與成敗，不要放棄追求公義。」

導演周冠威在網上發文稱接獲警方信件通知，已撤銷去年8月放映會的限聚令告票。（周冠威Facebook）

警方：4月7日已撤回11張告票

警方回應指，食環署去年8月接獲舉報，指有人在旺⻆一商業大廈單位內舉行電影會，涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，並於8月27日聯同警方採取聯合行動。警方當日晚上9時45分亦接獲相關報案。

警方稱人員到場調查後，發現該單位內有多人聚集，涉嫌違反限聚令，向在場的12男35女發出定額罰款通知書，但經徵詢律政司意見後，警方已於今年4月7日撤回11張定額罰款通知書。

《幻愛》導演周冠威稱，不要放棄追求公義。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

▼警方票控情況▼



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《幻愛》私人放映會47參加者遭票控

事發於去年8月27日，時任油尖旺區議員朱江瑋在其位於亞皆老街39至41號金山商業大廈的議辦舉行私人電影放映會，播放本土電影《幻愛》，導演周冠威亦應邀到場分享，逾40人參加。放映會及至晚上10時接近尾聲時，突然有警員及食環署人員到場，指在場人士涉嫌違反限聚令，現場一度有人鼓譟，雙方爭持至凌晨，執法人員向47名在場人士發出告票後離去。

導演周冠威其後接受電台訪問批評執法行動「荒謬」，稱若非食環署「放蛇」混入活動，放映會不會有其他公眾人士入面場，並表明會就有關告票向法院抗辯。