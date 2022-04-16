口岸檢測結果「不確定」被拒出境　苦主達數十人　職員諷社會的錯

中港通關無期，早前疫情嚴峻，港府要求民眾出境前，需在陸路口岸額外接接一次快速核酸檢測，陰性方可出境。不過近日就有不少人因為結果「不確定」而無法離境，被拒即日在再檢測，更被職員嘲諷「社會的錯」，亦白白浪費難以預約的隔離酒店名額。

讀者王先生日前計劃經港珠澳大橋口岸離境，但他與同場的另外三人均為結果不確定，他發現網上不少人均面對同樣問題，更組成數十人的「苦主群組」，當中有人質疑因檢測瓶保存不當。

其中有人因此浪費了用「黃牛價」4,000元人民幣（近5,000港元）預約的隔離酒店，要再花同等價錢買黃牛，才能回內地。



讀者王先生早前因家人於內地生病，希望趕回內地，遂原計劃於4月10日經港珠澳大橋到內地。

根據現有規定，除了持有自費核酸檢測的陰性結果證明，擬出境者到達出入境管制站時，需再接受一次核酸檢測，陰性結果者方可繼續行程。

王先生表示，到達大橋香港口岸前的自費檢測結果為陰性，當日原訂乘坐下午5時的穿梭巴士到珠海，現場安排於下午1時51分至3時50分接受檢測，惟檢測結果為不確定，被拒入境。

檢測瓶溫度異常 被拒即日再檢測

王先生表示，當時未到下午3時，理應有足夠時間再做核酸檢測，但現場職員拒絕，更向他表示：「要怪就怪社會的錯」、「好遺憾你未能通關」。

他質疑，現場檢測結果不準確，在場領取檢測樣本瓶時，雖然瓶子未有在陽光下曝曬，但異常溫熱，或有保存不當問題。他續指，當日現場另有二人檢測結果不確定未能過關，其中一名男子破口大罵。

苦主群達數十人 浪費5000元黃牛價隔離酒店名額

現時經陸路到內地，如經港珠澳大橋，便須先預約穿梭巴士車票；深圳灣口岸亦要預訂健康驛站，不過兩者均設限額。王先生指，之後在網上發現，有不少人有同類經驗，並組成群組，有約50人經大橋或深圳灣口岸有同類經歷。

他續指，有人曾擬於4月8日經深圳灣口岸到內地，並以「黃牛價」約4,000元人民幣（約5,000港元），預訂「健康釋站」隔離酒店，卻因結果不確定而無法過關，之後需再「硬食黃牛」，再一次預約到內地，即合共花費近10,000港元才能到內地。

內地社交網多人分享經驗 取巧即日排隊驗多次

翻查內地社交網的「小紅書」，有不少人有同類經驗，其中一位網民指，3月21日早上到深圳灣口岸，檢測結果為不確定，現場職員稱不確定都當作陽性，故不可再在現場做核酸檢測，只能即時回家。不過該網民指，之後再向其他工作人員查詢，最終又指可以過關。

另有一名網民亦指，4月2日原本經港珠澳大橋到內地，但結果為不確定，最終未能過關。他續指，之後再自費檢測為陰性，於是再預訂經深圳灣口岸過關，最於到4月11日才成功到內地。

《香港01》正向衞生署查詢，口岸快速核酸檢測不確定的原因及比率。

▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼

