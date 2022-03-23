經大橋離港改即場檢測　有乘客穿全套保護衣　斥政策反覆通關無期

市民本周一(21日)起，經港珠澳大橋前往內地或澳門，除持有自費核酸檢測陰性結果證明外，需於出入境管制站接受額外檢測並確認陰性才可繼續行程。今早(23日)大橋旅檢大樓約有30至40人在門外等候檢測，普遍需提早約1個多小時到場，整體運作順暢。

有在珠海工作的港人因疫情滯留在港逾2年，他指香港防疫政策太過反覆，部門溝通及執行力不足，直言:「全民檢測就真係傳聞嗰個『傳聞』。」他稱相信要待兩地通關才會重返香港；有市民則因在珠海的家人病重，一直等不到通關，需急返內地。



▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼

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有候車市民穿整套保護衣

《香港01》記者今早11時抵大橋旅檢大樓外視察，發現各個出入口被圍封，已購買金巴車票的市民，需按其購買班次，提早1個多小時到門外進行核酸檢測，市民持車票及核酸陰性證明後，可獲准進入大樓範圍候車。由於目前金巴每天只有6班由香港前往珠海班次，今早人流不多，僅30至40人左右，核酸檢測結果亦可在1小時內可出爐，整體運作暢順。有候車市民嚴陣以待，穿上整套保護衣上車。

港商稱通關後才會再返港

港人候先生稱他在珠海從事製造業，兩年前回港後因疫情一直未能返內地，需用網上工作，故較難控制情況，形容2年以來均面對困境。他表示，因本港防疫太反覆，「唔想再同佢糾纏」，故決定返回珠海，預料待到兩地通關才會再返港，「相信香港同疫情都仲要糾纏幾耐，預要玩多3、4個月先可通關。」

認為政府人員執行力不足

候先生批評港府防疫政策混亂及搖擺不定，部門間缺乏溝通，如一人下命令後，下面人員無足夠執行力，他說：「好似全民檢疫，佢就真係傳聞嗰個『傳聞』，得個講字……能力做唔到就唔好令市民恐慌去搶嘢食，搶完之後又話唔夠能力做，會令市民冇哂信心。」

有市民指港抗疫工作不及內地迅速

馬太帶同女兒今亦返珠海探親，她指已有2年未返鄉，因珠海家人患癌症，情況嚴峻，故一定要回去探望，若女兒開學亦未能返港，或需以網課代替。馬太稱過去一直期盼兩地通關，她說：「第3、4波就話要通關，新年前又話通，而家第5波，都冇得等，一定要返去。」她直言香港抗疫工作「做得麻麻」，不如內地工作迅速，又說：「我阿媽係珠海2年都冇戴過口罩。」

另一市民葉女士則稱自己在東莞工作，自今年1月返港過年後，本港疫情突然變差，想提早返內地亦難有方法，故先坐金巴到珠海再返東莞。她指現時香港防疫工作較差，「香港好唔得，而家躺平咗，我唔覺得佢有咩得。」

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼

