疫情｜3月21日起陸路口岸往內地及澳門　須接受額外快速核酸檢測

本港新冠肺炎疫情嚴峻。食物及衞生局今日（19日）公布，為進一步預防本地個案輸出和配合內地抗疫工作，由下周一（21日）起，旅客經陸路出入境管制站前往內地或澳門，除持有自費核酸檢測陰性結果證明外，於出入境管制站，亦須接受額外的快速核酸檢測，獲得陰性結果者才可繼續行程。



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快速核酸檢測需時一至兩小時 籲旅客預留充足時間

食物及衞生局表示，由本月21日起，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸前往內地或澳門人士，除須根據有關當局現有要求，即持有自費48小時核酸檢測的陰性結果證明外，旅客亦須在香港離境前，在出入境管制站接受額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，獲得陰性結果者才可繼續行程。

食衞局指，將在相關出入境管制站旅檢大樓開放前一小時，至旅檢大樓關閉前一小時，免費提供所需的特別檢測服務。該局發言人稱，快速核酸檢測程序需時約一至兩小時，提醒出境旅客，應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員指示接受檢測，確保取得陰性檢測結果後，有充足時間完成過關程序。

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正研究為香港機場往內地旅客 安排額外快速核酸檢測

食衞局發言人提醒，相關旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排，應留意內地及澳門的最新檢疫要求，並作出相應準備。該局又表示，正研究在香港國際機場，要求前往內地的旅客，接受額外快速核酸檢測安排，詳情會適時公布。

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