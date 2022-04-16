高拔陞：不排除疫情反彈　醫管局需提前為下一波準備　增指定醫院

隨著第五波疫情發展漸趨穩定，昨日(15日)確診數字更回落至三位數水平。醫管局行政總裁高拔陞今日（16日）接受電視台訪問時表示，不排除疫情有反彈風險，醫管局需預先做好準備。高又認為，學童即將復課，擔心下一波疫情對孩童影響更大，需要指定應對方案，不排除增設更多指定醫院或設施。



醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／張浩維攝）

港府將逐步放寬社交距離措施，學校亦陸續恢復上課。醫管局行政總裁高拔陞認為，不排除疫情有機會反彈，醫管局有需要提前為下一波做好應對方案。

高拔陞接受NOW新聞台訪問時指出，現時社區仍有很多傳播鏈，相信出現反彈或個案增加的機會不低，影響程度甚至比現時第五波影響更大，加上即將復課，尤其擔心小朋友。他指，醫管局需準備更多設施，例如早前曾有家長希望可陪伴住院的小朋友，「呢啲方面我哋都做咗好多準備。」醫管局會留意是否需要增加轉換病床，或增設專責治療新冠患者的指定醫院。

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高拔陞續說，擔心長者及長期病患者的感染風險，醫管局汲取第五波經驗，認為在抗疫仍可大幅度改善，包括加強設施、感染控制及藥物使用等。醫管局在第五波疫情亦與私家醫院合作，相信日後如有新一波疫情，雙方都能互相合作。

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