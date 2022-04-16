4.21放寬社交限制　陳肇始警告人流致命：料有反彈惟風險可控

政府4月21日起逐步放寬社交距離措施，體育場所、健身中心、美容院、主題公園及戲院等率先重開，食肆恢復晚市堂食至晚上10時，可4人一枱。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）表示，今次是逐步、有序和分階段放寬社交距離措施，按目前疫苗接種率，平衡公共衞生風險及經濟發展需要後，認為整體風險可控。



陳肇始預計放寬措施後疫情會出現反彈，但政府有信心可控制風險，亦就不同情況進行預演。陳肇始強調政府沒放棄「全民強制檢測」，但要看時機和能力，待時機成熟會公布，目前政府優先進行的工作是「三減」，即減少死亡、重症和感染。



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預告視乎反彈幅度再跟進

陳肇始說，非常擔心疫情出現反彈，指目前未放寬社交距離措施，復活節長假期已有很多市民外出，從傳染病風險角度而言，人流往往「致命」，呼籲市民除了要打針，也不要前往人多擠迫的地方。不過她指，政府會確保疫情風險可控，視乎反彈情況是正常波動，或是突然飆升再作下一步行動。

對於戲院入座率上限5成，陳肇始指明白業界認為不夠，強調今次放寬社交距離措施是逐步及有序，政府盡努力希望先局部放寬措施。至於酒吧仍未能開業，陳肇始稱若疫情不反彈，酒吧有望於下一階段恢復營業。

本港近日有輸入個案驗出新變種病毒Omicron BA.5，陳肇始稱世衞正監察該變種病毒的情況，目前數據不足以得知該病毒對公共衞生的影響，包括傳播力以及疫苗有效性等，不過她與政府專家討論過，暫時毋須擔心。

修例命令交寵物 陳：漁護署會悉心照顧

政府已修例列明衞生主任可命令市民交出包括動物在內的物品，違例者罰款1萬元及監禁半年。陳肇始表示，按她的理解，漁護署修例並非為了要求市民交出貓狗等寵物，但詳情須由漁護署交代。她又指，漁護署悉心照顧須隔離檢疫的寵物，至於上次選擇人道處理全港倉鼠，是因為當時情況危急，亦有科學數據認為倉鼠會傳染病毒給人類。