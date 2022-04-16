確診大廈｜5166幢全名單　昨增105幢　涉將軍澳晉海、東港城等

本港第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（15日）確診大廈名單，過去14日共有5,166幢大廈出現確診者，比前一日減少47幢。在18區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有476幢大廈出現確診者，其次為元朗有439幢上榜。



至於新增大廈方面，昨日有105幢大廈新上榜，當中包括都會海逸酒店、晉海5A座、東港城8座、清水灣半島5座、懲教署職員宿舍Ｈ座、海怡半島美祥閣、恆大 . 珺龍灣5座等大廈。



+ 2

第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有5,166幢大廈出現確診者。18區中以沙田區為重災區，共有476幢大廈上榜，當中新上榜的包括樹德樓、大圍村，而沙田第一城則在過去14日累計25幢出現確診者，佔該屋苑總座數近一半。

元朗區則有439幢大廈出現確診者，在18區中排第二。昨日新增10幢大廈及一村屋出現確診者，包括Yoho Midtown M2座 、天晴邨晴海樓、尚悅5座、御豪山莊8座、朗善邨善勇樓 、泰祥大廈、福興樓、采茵軒2座、金爵花園2期4座、馬寶花園2座及黃屋村等。

觀塘區15幢大廈新上榜

另外，觀塘區亦有404幢大廈出現確診者，為18區中第三多。觀塘區共增15幢大廈上榜，亦是各區中新增出現最多確診者的大廈，而新上榜的大廈包括安泰邨勇泰樓、康寧大樓、彩興苑彩萱閣、德利大廈、德朗邨德瓏樓、曉麗苑曉和閣、油美苑灝美閣、泰康樓、淘大花園A座、牛頭角下邨貴華樓、福興樓、秀茂坪邨秀明樓、裕民中心2座、高翔苑高鳳閣、麗晶花園3座等。

▼4月15日確診大廈全名單▼



+ 157

▼4月15日 觀塘翠屏邨翠桃樓圍封檢測▼

