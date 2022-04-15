確診大廈｜增129幢　總數減至5213幢　涉擎天半島、豪宅區大潭道

本港第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（14日）確診大廈名單，過去14日共有5,213幢大廈出現確診者，比前一日大減550幢。在18區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有476幢大廈出現確診者，其次為元朗有443幢上榜。

至於新增大廈方面，昨日有129幢大廈新上榜，當中包括多個屋苑如何文田君柏2座及擎天半島6座等，而獨立屋豪宅林立的南區大潭道亦新上榜。美孚新邨新增8期百老匯街94-96號出現確診者，該屋苑過去14日累計已有36座上榜。



第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有5,213幢大廈出現確診者。18區中以沙田區為重災區，共有476大廈上榜，當中新上榜的包括嵐岸6座、新城市廣場銀樺閣及泓碧1座等。而沙田第一城則在過去14日累計25幢出現確診者，佔該屋苑總座數近一半。

元朗則以14日內有443棟大廈出現確診者，在18區中排第二多。昨日新增15幢大廈出現確診者，包括Wetland Seasons Park 20及23座、富銀花園28座及Park Yoho Milano 36A座等。嘉湖山莊亦新增樂湖居5座上榜，過去14日已有34幢大廈出現確診者。

▼4月14日確診大廈全名單▼



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▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼



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新增出現確診者的大廈方面，東區及元朗同增15幢大廈上榜，為各區最多。東區新上榜的大廈包括南豐新邨7座、太古城北海閣及燕宮閣等，而太古城共61座，已有27幢大廈出現確診者。

多區新上榜的大廈中包括多個豪宅屋苑，當中有何文田近億元豪宅君柏2座及九龍站擎天半島6座等；而南區亦新增碧海閣及大潭道出現確診者，由於大廈名單中只列出確診者居於大潭道，未有街號或大廈名稱，估計該地址屬獨立屋。

政府宿舍方面，昨日新增上水紀律部隊宿舍A座出現確診者。另外，深水埗美孚新邨新增8期百老匯街94-96號上榜，該屋苑過去14日累計已有36座上榜，即在總座數99座中已有36%大廈出現確診者。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

