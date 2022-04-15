強制檢測｜涉太古城、海怡半島等40幢大廈　鳳德邨連續三日上榜

本港新增確診數字雖然回落至三位數，但今日（15日）仍有多達40幢大廈被列入強制檢測名單。根據食衞局最新的強制檢測公告，40幢大廈中有九幢為私人屋苑，其餘31幢為公屋、居屋或綠置居單位。私人屋苑包括太古城明宮閣、西灣河逸濤灣春瑤軒、荃灣愉景新城8座及海怡半島海雅閣3座。至於公屋屋邨中，鑽石山鳳德邨連續第三日上榜。

通告列明，任何人士曾於4月2日至4月15日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於16日至17日接受核酸檢測。



增40幢大廈強檢 觀塘區續最多

今日新增40幢大廈被列入強制檢測名單，為連續第三日上榜大廈多達40幢，當中包括九幢為私人屋苑及31幢公營房屋。18區之中，觀塘區繼續是最多大廈上榜，共有七幢，其次為東區及沙田區，各有5幢。

港島多幢私樓上榜 涉太古城、海怡半島等

上榜私樓之中，有不少為港島區私人樓宇，包括鰂魚涌太古城明宮閣、西灣河逸濤灣春瑤軒及鴨脷洲海怡半島海雅閣3座；荃灣愉景新城8座等知名私人屋苑亦榜上有名。

+ 1

鳳德邨為連續第三日上榜 寶林邨友愛邨連續兩日

公營房屋方面則有31幢，包括11幢公屋大廈及十幢居屋或綠置居大廈。公屋屋邨中，鑽石山鳳德邨為連續第三日有大廈上榜，而將軍澳寶林邨及屯門友愛邨亦是連續兩天榜上有名。而居屋屋苑則包括觀塘寶珮苑寶瑛閣、沙田旭禾苑及天水圍天頌苑頌澤閣等。

根據公告規定，任何人士在4月2日至4月15日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月16日至4月17日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月15日）▼



+ 6

政府明日（16日）將於柴灣興民邨廣場重開流動採樣站，位於薄扶林華富（二）邨商場平台的流動採樣站會延長服務日期至下周日（17日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼

