將軍澳豪宅Monterey、Savannah污水陽性　西貢、大埔共11屋苑上榜

政府今日（16日）公布，有11個屋苑有大廈涉及污水樣本呈陽性，並派發快速測試包予居民作自行檢測。西貢區分別有七個屋苑上榜，包括將軍澳區豪宅Monterey、Savannah，以及怡明邨、海翩滙、善明邨、雍明苑及寶盈花園。另外，大埔區亦有四個屋苑上榜，涉及明雅苑、新興花園、怡雅苑及富善邨。當區的民政事務處會向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包。



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環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本，進行冠狀病毒檢測，並發現在多個地區檢測到污水呈陽性的結果，可能有隱性患者存在。其中西貢區和大埔區部份屋苑病毒量相對較高。涉及污水檢測的屋苑分別如下：

西貢區：Monterey、Savannah、怡明邨、海翩滙、善明邨、雍明苑及寶盈花園

大埔區：明雅苑、新興花園、怡雅苑及富善邨

民政事務處將會陸續向該區的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士可透過網上申報系統呈報個案。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。