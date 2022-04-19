毒品案趨年輕化　情傷少女吸大麻解憂：清醒後又跌返落地獄、好傻

本港毒品案件有年輕化趨勢，警方去年錄得3,532宗涉毒案件，當中有624名青少年被捕，較2017年增加七成，年紀最輕只有13歲；而青少年涉大麻案件亦持續上升，去年953宗中有257名青年被捕，較2017年上升超過1.7倍。

現年22歲的亞橙（化名）曾經沉淪毒海，以為可以借助大麻治療情傷，「當清醒返又跌返落個地獄，覺得好無謂、好傻。」吸食大麻令她暴瘦、脫髮、手震，戒掉大麻後重獲新生，寄語「同路人」遇到挫折時切勿「諗埋一邊」，用錯誤方法解困，應找親友陪同，協助走過逆境。



警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩（左二）指出，本港毒品案有年輕化趨勢；「過來人」亞橙（右）呼籲市民遠離毒品。（歐嘉樂攝）

警隊毒品調查科情報組警司李蔚詩指出，2021年有3,532宗毒品案件，4,303名被捕人中有624名21歲以下青年，較2017年367名增加70%，去年涉販毒被捕青年有282人，年紀最輕僅13歲，他於去年11月在深水埗被警方搜出33包、共重11克的可卡因，反映青年涉毒品案有年輕化趨勢。

5年間大麻案被捕青年升1.7倍

近年毒品案主要涉及大麻，去年有953宗，拘捕1,135人，當中257人為21歲下青年，佔23%，相較2017年，只有470宗，541名被捕人中有93人為青年，佔17%，被捕青年5年間大增1.76倍。

朋友話食咗大麻會開心啲，每個星期食4至5次，食咗2至3個月，初頭感覺好開心，好似放低晒所有嘢，但當清醒返就發現無乜用，唔開心感覺又返嚟，又跌返落個地獄，覺得好無謂，好無意思，好傻。 「過來人」亞橙(化名)

「90後」的亞橙去年底受感情困擾，經友人誘使下接觸大麻，「朋友話食咗大麻會開心啲，每個星期食4至5次，食咗2至3個月，初頭感覺好開心，好似放低晒所有嘢，但當清醒返就發現無乜用，唔開心感覺又返嚟，又跌返落個地獄，覺得好無謂、好無意思、好傻。」

「唔好令自己一個，否則好容易做錯事」

沉淪大麻後，亞橙身體響起警號，體重暴瘦15公斤，持續脫髮，牙肉萎縮，本已戒掉的煙癮又襲來，對從事餐飲業的她大受影響，「平時工作要拎刀拎鑊鏟，日做12個鐘，但做嘢手震，原本一隻手可以做嘅嘢，要兩隻手先做到。」

隨着時間丟淡情傷，亞橙慢慢走過低谷深淵，開始反思吸食大麻禍害，她嘗試循序漸進地減少吸服量，至今已成功停食大麻4個月，她以「過來人」身份勸勉「同路人」，「因為我自己一個人住，成日亂諗嘢，簡直係精神折磨，應該要搵朋友陪自己，唔好令自己一個，否則好容易做錯事。」

警方過往不時檢獲大麻。（資料圖片/鄧詠中攝）

社工倡家長「望、聞、問、切」關心子女

協助輔導亞橙的香港遊樂場協會社工司徒錦燊指出，近年青少年容易從不同渠道獲取大麻，甚至有人利用智能櫃交收毒品，而6至24歲的青少年是高危一族，建議家長透過「望、聞、問、切」，觀察子女是否突然「身光頸靚」，或多了一部手提電話，可能涉販毒之用，並留意身上是否有仿似「燒焦」味的大麻氣味，並切身處地多與子女溝通。

香港中文大學醫學院精神科學系鄧偉光教授表示，每3個吸食大麻人士就有1個上癮，在「斷癮」期間會身心不適、常作怪夢、情緒低落、焦慮、失去胃口等，思覺失調發病率高出2至4倍，甚至會有嚴重精神病。

警方將於本月20日推出短片《友毒． 誘毒》，劇情改篇自真實販毒案例，展現不法分子如何招攬青年人犯案，當中訪問了一名在囚少女，她因金錢利誘而跨境販毒，販運20公斤可卡因，被判囚 17 年半。