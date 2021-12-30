倉務員冒警向住戶索毒品　辯稱思覺失調受指示扮卧底　遊蕩等罪成

男倉務員涉在油麻地大廈遊蕩向住戶索「冰」，兼向查問的保安員冒充為警察，他卻辯聲稱有思覺失調，出現幻覺受指使進行臥底測試，但裁判官今日（30日）裁決指其說法不合理，雖然不排除被告有精神問題，但認為他在事發時未受到精神病影響，並非無法自主行動，裁定他遊蕩及冒警罪成。裁判官先為他索取感化報告，並將於明年1月13日判刑。



被告岑浩權（31歲，倉務員）被指於2021年6月28日在新填地街141號恆運樓走廊遊蕩，導致他人擔心自身安全及冒認警務人員。

出現幻聽進行臥底測試

被告自辯時聲稱患有思覺失調，案發時出現幻聽，被指使進行臥底測試，而涉案單位是安全屋，聲音要他進入屋內，亦因此向保安員稱自己是警察。

裁判官不接納被告的辯解，又稱按照他的說法，他沒有一項任務能成功進行，卻走到地下，豈非更無成功機會，亦指他清醒後未有為自己消除不利狀況，如未有要求見醫生，直指他的版本不合理。

不排除有精神問題但案發時未受影響

裁判官指，雖然不排除被告有精神問題，但認為他在事發時未受到精神病影響，並非無法自主行動，終裁定他兩罪罪成。

辯方求情指，被告現正接受自願戒毒計劃，其精神病為他的犯案誘因，他當時只有按門鈴及拉閘，未有作其他激烈或威脅性的行為，案情相對輕微，案中也未有對任何人造成損失。

案件編號：KCCC2152/2021