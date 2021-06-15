警首5個月毒品案升75%　278青少年被捕增六成　最細14歲

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-15 17:41

本港青少年吸食毒品案件有上升趨勢，警方今年首5個月錄得1415宗毒品案，較去年同期上升75%，被捕青少年上升六成有278人，當中有75名學生，年紀最輕只有14歲。 警方將今年6月定為「禁毒月」，口號為「見字飲水，見毒必拒，吸毒唔型，壞過凱婷」，將於各區出動「禁毒推廣車」，車上設有「VR體驗」、仿製毒品氣味體驗等，讓家長能及早發現，以制止子女接觸毒品。

警方將今年6月定為「禁毒月」，將落區宣傳禁毒信息。（孔繁栩攝）

警方今年1至5月錄得1415宗毒品案，大麻仍然是最常見毒品佔28.3%，其次為冰毒佔19.7%，可卡因亦有12.4%。檢獲毒品中以可卡因佔最多有990公斤，氯胺酮有894公斤，較去年同期各升6.8倍及5倍。

警：疫下學生相聚家中吸毒

青少年涉及毒品案件備受關注，警方今年首5個月拘捕278名青少年，較去年同期上升60%，當中75人為學生，10至15歲群組有44人，16至20歲有群組234人，兩者各上升57%或60%。

毒品調查科署理總警司吳頴詩形容，青少年吸食毒品情況令人憂慮，由於外國將大麻合化，令青年對大麻禍害有錯覺，疫情下學生「百無聊賴」，更多時相聚家中吸毒，加上社交媒體推銷，令青年容易接觸毒品，毒販又會利用不同藉口誘騙青年販運毒品，例如「咁細個無事，只係警司警誡」、「着校服唔會被警察𢭃」等等。

警禁毒推廣車設仿毒品氣味體驗

精神科專科醫生包始源指出，當吸毒人士服用冰毒，會感到抗奮無法入睡，因而依賴鎮定劑或安眠藥，當翌日感乏力又會服抗奮藥物，造成惡性循環，他提醒家長可留意子女會否有煙味、飲酒、情緒改變、家中失錢、吸毒儀器等，以及早介入。

警方今個月會出動禁毒推廣車到各區宣傳禁毒信息，車上有「VR體驗」感受吸食毒品後的暈眩感，另有仿製可卡因、K仔及冰毒氣味體驗。研製仿真氣體的香港浸會大學化學系研究助理教授許鳳環強調，仿真氣味不會令人上癮，旨在讓家長認識氣味及早採取行動，提醒市民吸食毒品會對影部造成永久損害。

警方亦將在周三（16日）舉行的「616禁毒講座」，邀請了不同界別的嘉賓講者交流，包括毒品專家醫生、社工及律政司、禁毒處代表，當晚會在警方的社交平台直播。