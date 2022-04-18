疫情｜單日確診回落至613宗　一人上海返港機場檢測呈陽性

復活節假期來到最後一日，衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，新增613宗確診個案，較昨日的747宗進一步下降18%，確診個案連續第四日跌至三位數，再創高峰回落後新低。此外，醫管局今日呈報新增20宗死亡個案，為2月21日以來最低。



613宗個案中，有13宗列輸入個案，其中一人由上海乘搭飛機來港。另土耳其航空公司由伊斯坦堡抵港航班及馬來西亞航空從吉隆坡抵港的航班，觸發熔爐機制，由明日（19日）起禁飛香港七日。



歐家榮：仍然處於高水平 短期內仍維持三位數

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增316宗核酸陽性確診個案，當中68宗屬於醫管局呈報個案、48宗屬於衞生署化驗，其餘的200宗則是由私家化驗所呈報；另有297宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有613宗確診個案，第五波累計有1,185,807人染疫。

昨日無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的院舍中，再有四間殘疾院舍及11間老人院出現新個案，涉及九名院友。

歐家榮表示，現時數字正緩慢回落，維持在穩定水平，但認為實際確診數字仍然處於高水平。他解釋，之前幾波來說最高峰不過約150宗個案，因此現時數字屬相當高。復活節假期街上人流比往常多，預期會出現小反彈，當局將密切關注疫情發展，暫時未見跡象回升，希望持續向下，並估計個案短期內仍維持在三位數。

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今日呈報的個案中，有13宗屬輸入個案，來自韓國、英國、澳洲、德國、卡塔爾及加拿大各佔一宗，而新加坡則有兩宗，法國則達4宗，餘下一宗則由上海入境，衞生署未有交代詳情。根據「回港易」計劃，由內地乘搭飛機抵港，也需接受檢測待行，呈陰性始可回社區。

歐指，如每日有千名入境者，就會揪出約10宗個案，染疫者佔入境人流約1%，其中三分二在機場經核酸確診，其餘均在檢疫酒店找出病例。他表示，當局有嚴密外防輸入措施，相信可找出染疫個案。

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單日呈報死亡回落至20宗 50歲男肝硬化併發症亡

死亡個案方面，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有17名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉及九男及八女，患者年齡介乎50至97歲。較年輕個案死者為一名50歲男子，他本身為長期病患，曾有酗酒習慣，患有酒精引起的肝硬化、十二指陽潰瘍、骨枯的疾病，因而引起嚴重併發症，並不幸離世。

此外，由於數據滯後，2月23日至4月16日，有三名病人離世未公布，分別是三名男子，年齡介乎71歲至83歲。第五波死亡個案累計8,946宗，病死率維持在0.75%。

全民檢測仍有待考慮

另外，被問及全民檢測是否要做？ 歐表示，之前政府已進行籌備工作，至於將來會否做全民檢測，要視乎香港疫情之後的發展趨勢、本地檢測能力有否提升，以及對市民的影響，目前仍需觀察情況。

至於政府會否考慮取消圍封強檢？歐指出，現時環境保護署及渠務署在全港各區指定或臨時地點收集污水樣本，監察社區有否出現隱形個案。根據過往數據顯示，污水陽性的大廈，尤其是陽性濃度較高的大廈及小區進行圍封檢測，都能成功找出隱形個案。如沒有圍封檢測，大廈或會造成進一步傳播。他形容此舉對「防控（疫情）好重要」，當確診個案回落，更要盡力將社區餘下的隱形個案找出，以截斷傳播鏈。