第五波｜孔繁毅料疫情正向好　惟清零較困難：或每年冬天都要打針

本港確診數字在昨日連續三日維持三位數，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（18日）在電台節目中指，預料本港疫情正向好，雖然復活節假期後或有輕微反彈，但相信整體疫情會慢慢回落。不過他坦言，日後本港仍會有確診病人，相信只要有足夠疫苗接種率及感染控制措施，便不應太擔心。他又形容「清零」很困難，亦可能對經濟構成影響。



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被問及本港的疫情走勢，孔繁毅表示，本港疫情正向好，預料復活節假期後或有輕微反彈，但由於整體感染人數高，故自然免疫比率亦相對高，故相信整體疫情會慢慢回落，但強調仍要大幅提高疫苗接種率，特別長者及兒童。

只要有足夠接種率 再有個案也不用太擔心

他預計個案會再回落，可能單日新增數百宗，甚至少過100宗。不過他坦言，相信日後本港仍會有確診病人，因病毒的傳播性很高，直言「清零」很困難，「如果真係好著重於清零，其實係非常之難做，可能對經濟影響會好大。」他認為，當有足夠疫苗接種率，並有適當的感染控制措施，便不應太擔心。

對於本港即將復課及放寬社交距離措施，他相信影響不大，因始終須慢慢恢復學習、商業活動等，故相信是正常做法。

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個案回落 全民檢測料只揪數千確診 要評估人力物力

被問及日後是否仍要做「全民檢測」，孔繁毅表示，應評估「全民檢測」的好處是否多於不做，因成本亦很重要。他指，現時個案回落速度很快，當實施「全民檢測」後，估計可揪出的個案相對較少，料只得數千宗，但同時要動用不少人力物力。

他亦指，「全民檢測」未必可完全涵蓋所有人，例如院舍長者等，而未打針的幼童檢測時亦或較高危。

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港大將招募1800人作滅活疫苗臨床研究

此外，科興及國藥集團中國生物早前公布， 針對Omicron變種新冠病毒的滅活疫苗獲批准在港展開臨牀研究，測試疫苗作為加強劑。孔繁毅表示，將會招募1,800人作臨床研究，已接種復必泰及科興2至3針的人士將分別佔半。

孔繁毅表示，無論是否曾接種滅活疫苗的人士都可注射加強劑，將來可能每年冬天都要接種加強劑。

料第五波「長新冠」問題不大

在「長新冠」方面，孔重申，根據瑪麗醫院數據，超過3,000名首四波疫情的新冠康復者當中，少於3%出現「長新冠」徵狀，較外國數字少，估計本港患者可較早入院治療有關。

被問到第五波疫情中，同樣有不少患者未能入院，孔繁毅回應指，第五波疫情的「長新冠」情況或不多，因不少康復病人曾打針，並可應用抗病毒藥物，加上大部份病人屬輕症，甚至無病徵，故相信問題不大。此外，第五波較嚴重的個案，較多是長者或安老院院友，故「長新冠」會較少見。他希望，日後門診可以中西藥合壁，共同醫治「長新冠」病人。