復課｜16款檢測劑深水埗價低至一套4元　店舖推開學抗疫優惠促銷

全港小學今日（19日）率先分階段復課，教職員及學生需於每日回校前進行快速檢測，確認陰性才可上學。銷售快速抗原檢測集中地的深水埗，作為指標性的深水埗電子特賣城，場內價格最便宜的牌子低至4元一套（枝、個、盒）；綜觀深水埗藥房及各大散貨場，普遍快測劑的價錢大約是10元一支。記者亦發現，家品連鎖店日本城有推出「齊心抗疫迎開學」優惠，快速測試劑每支6元起。



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以低價出售快速測試劑聞名的深水埗電子特賣城，繼續以低價出售快測劑，所有牌子平均每枝都在10元以下便有交易，而愛康及Diagreat DAT的快測劑售價更低至4元一支。不過兩款牌子都不在消委會的快測劑搜尋器找到，據公司稱在德國CE備案形式登記。

藥房及散貨場選擇多 每套7至12元

綜觀深水埗區，不論是藥房或散貨場所售賣的不同牌子快測劑，每套售價介乎7至12元，當中政府曾派發的牌子，如亞輝龍、Hotgen及Hecin，每支格價約為10元；而並非政府曾派發的牌子，例如Goldsite、Green Spring及Deepblue等，售價大約5至7元一支。

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連鎖店每套售價介乎6至39元

記者亦發現，有商戶推出開學優惠，以低價出售快測劑供學童上學用，例如日本城推出「齊心抗疫迎開學」優惠，當中Deepblue及Watmind的快測劑售6元一支；而衞生署表列的All Test測試劑，以及香港政府認可及使用的Hotgen及亞輝龍測試劑，則售120元10支，平均12元一支。不過屈臣氏售賣的Banitore便利妥檢測劑則未有再減價，每盒一套賣39元。

選擇購市面的快速抗原測試包時，可參閱以下連結所載名單：



1.香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

2.國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

3.歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

4.美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

雖然快測劑的售價偏低，但據記者觀察，購買快測劑的市民並不多，綜合早前報道，料大部份市民已在家中有一定存貨，以及與政府早前派發抗疫服務包有關。

不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器