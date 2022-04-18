疫苗｜接種非終身有效　衞生署歐家榮：專家會審視打第四及第五針

新冠疫情全球肆虐，病毒不斷變種，港府鼓勵60歲以上長者接種第四針疫苗，亦有專家提到，將來可能每年冬天都要接種加強劑。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（18日）表示，新款對針Omicron變種病毒株的疫苗，正在臨床研究階段，要視乎安全性、科學實證及臨床數據。他又指，疫苗並非終身有效，免疫力隨時間下降，當病毒變種，科學及專家委員會再檢視是否需要第四或第五針。



▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



+ 7

港可進行針對Omicron疫苗研究

歐家榮在疫情記者會上指出，新款針對Omicron疫苗研究已獲批核，可在本港進行臨床研究階段，由於相關疫苗暫時較新，尚在研究階段，所以未正式推出，衞生防疫中心歡迎有關研究，可以在科學上有貢獻。至於將來會否使用，他稱須視乎疫苗安全性、科學實證及臨床數據，科學委員會及專家審視後，作出適當建議。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



+ 3

歐續指，接種疫苗其實不是終身有效，與流感疫苗一樣，會隨時間免疫力會下跌，病毒有可能變種，要額外接種疫苗，科學委員會和專家會定時檢視有否需要第四針或第五劑。