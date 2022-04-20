戲院重開｜有預售場次爆滿　暫無打三針飲食場　業界：操作上好難

隨著本港疫情緩和，政府宣布放寬防疫措施，戲院明日(4月21日)將重開。大批戲迷「未出發先興奮」。從網上購票網站可見，一些熱門西片已售出大量戲飛，部份場次只剩少量座位以供選擇。不過，假如戲院想設「可飲食場次」，就要滿足疫苗要求，即全體員工及該場次的入場顧客均須接種三劑疫苗。有業界強調小賣部收入對戲院很重要，但措施「操作上好難」，相信絕大部分戲院無法開設「可飲食場次」。



▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

戲飛預售反應踴躍 有場次全院滿座

全港戲院將於明日（21日）重開，多套熱門西片排期上映。《怪獸與鄧不利多的秘密》、剛榮獲奧斯卡最佳國際電影的日本電影《Drive My Car》，都會在明日上映。不少戲迷「未出發先興奮」，網上購票網站顯示，明日至周末有不少場次只剩少量戲飛。尖沙咀ISQUARE英皇戲院，《怪獸與鄧不利多的秘密》於明日下午7時10分（IMAX版）的場次，扣除為符合防疫要求而不作出售的座位後，已有逾半滿座位已賣出，而百老匯電影中心於星期六、日（23及24日）放映的《世上最爛的人》，更已全院滿座。

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暫時無戲院設可飲食場次

政府進一步放寬防疫措施，包括戲院全體員工及該場次的入場顧客只要接種三劑疫苗，就可設「可飲食場次」。不過，記者留意到，多間戲院都在社交平台宣布暫不提供任何飲食安排，包括嘉禾院線、百老匯、MCL戲院及高先電影院等。

業界：或「包場」時段開放飲食 有戲院已接獲查詢

香港戲院商會接受《HK01》訪問，稱認同有關方向，但認為現階段較難實行，相信最多只能在「包場」時段開放予顧客飲食。商會指出，小食部收入對戲院十分重要，戲院收入有一半要付給片主，另一半則要交租，支付員工薪酬及清潔維修費等要靠小賣部收入，故小賣部停運造成很大影響。他們呼籲政府跟隨「疫苗通行證」安排，放寬措施，讓觀眾可以在戲院內飲食。

香港戲院商會稱，暫時未有戲院提供飲食安排，認為全戲院員工及顧客須接種三針是極為嚴格的安排，並指「戲院需要額外人手去檢查，所以相信戲院現階段很難做到」。

根據網上資料，部分戲院有提供「包場」服務，包括英皇戲院、MCL戲院等。商會稱，有收到有個別戲院表示收到零星查詢。