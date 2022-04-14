一文看清放寬社交距離措施　4.21起有晚市堂食　戲院特設可飲食場

社交距離措施將如期在下周四（21日）分階段放寬，限聚令將放寬至四人，亦會解除私人處所跨家庭聚會禁令，晚市堂食恢復至10時，限桌令將放寬至4人一枱，惟酒吧和酒館仍然無份，現階段要繼續關閉。

另外，美容院、戲院、健身室及博物館等8類表列處所都可重開，當中戲院可安排全院打齊三針的顧客，特設「可飲食場次」。

康文署亦會開放室內和戶外體育設施，以及圖書館、博文館等文化設施，但須遵守「疫苗通行證」，市民最快周六（16日）起可透過「康體通」網上預約體育場地，但夏日下水禮最快第二階段即5月才可啟動，因為公眾泳灘、泳池和燒烤設施仍然關閉。



首階段放寬的限聚措施中，在餐飲業務處所而言，可恢復晚市堂食至晚上10時、由兩人一枱放寬至四人一枱、容許不超過20人宴會，所有食肆員工，每三日進入處所前，要進行一次快速測試。惟上述放寬措施並不包括酒吧和酒館，酒吧現階段仍要繼續關閉。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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至於已被勒令停業多時的健身室、美容院、戲院等八類表列處所，亦可同步在下周四重開：

1. 體育處所，室內及戶外場所

2. 健身中心

3. 美容院、按摩院

4. 公眾娛樂場所，包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5. 遊樂場所，例如桌球、公眾保齡球場、公眾溜冰場

6. 遊戲機中心

7. 活動場所

8. 宗教處所



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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上述處所要遵守4人限聚令，人數亦不可多於平常的一半，如非必要，例如非進食或美容院面部護理、宗教儀式，所有人在處所內都必須配戴口罩，市民亦要緊記口罩要貼面。

值得注意的是，戲院可特別於個別放映院的指定場次，准在影院內飲食，是政府在多次勒令戲院停業後，首次放寬有關限制，惟顧客和員工要遵守兩個要求：

1. 涉及電影院運作的所有員工要接種三劑疫苗，或持有醫學豁免證明書，或是已接種兩劑的康復者；

2. 個別放映院同一場次的所有入場顧客要打齊三針，除了12歲以下兒童，過去三個月內康復的確診者，若已注射兩劑亦可被視為合乎入場要求。



部分康文署轄下的康文設施場地亦可重開，包括室內體育設施（如體育館、壁球中心）、戶外體育設施（如網球、足球、籃球場）、戶外兒童遊樂設施及健身設施，市民最快可於周六（16日）起透過「康體通」網上預約。

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市民仍要遵守4人限聚令，但隊際比賽的人數上限，則遵照有關運動的正式比賽規則，如籃球「5對5」加上裁判，可有11人同場，市民運動期間仍要戴口罩。

▼1.11疫情下康文署設施圍封▼



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在文化設施方面，將重開公共圖書館、博物館及演出場地，但人數上限不超過可容納人數的一半。所入進入康文署場所的人士，均要符合疫苗通行證要求。

至於公眾泳灘、泳池、水上活動中心和燒烤設施，在現階段暫時不會開放。水上活動有望在第二階段重開。不過，部份場地目前或用於抗疫用途，或正進行場地改善工程，因此暫時不會開放。

▼3月16日泳灘圍封前夕 市民趕往消遣▼

