食肆4.21起有晚市堂食　限桌令放寬至4人　健身室戲院美容院重開

疫情逐漸放緩，政府將如期在下周四（21日）分階段放寬社交距離措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）公布首階段放寬細節，包括食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，至於限桌令則由2人一枱放寬至4人一枱，以及可舉辦不多於20人的宴會。惟酒吧和酒館則無份，現階段仍要繼續關閉。

另外，美容院、戲院、健身室及博物館等8類表列處所都可復業，並可容許隊際運動，但要遵守四人限聚令，以及人數限制只可達容納量的一半。如非必須，所有人在處所內均必須配戴口罩。



▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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食肆准晚市堂食至晚上10時 員工每3天快測

陳肇始表示，放寬晚市和表列處所，取決於本港疫情不反彈，以及有持續下降趨勢，現時疫情持續放緩，故有條件適度放寬，及有序回復社會及經濟活動。她表示，下周四放寬的限聚措施，包括容許食肆恢復晚市堂食、重開大部份表列處所，以及放寬公眾地方和私人地方的聚集限制。

陳續指，首階段放寬的限聚措施中，在餐飲業務處所而言，可恢復晚市堂食至晚上10時、由兩人一枱放寬至四人一枱、容許不超過20人宴會，所有餐飲業務處所員工，每三日進入處所前，要進行一次快速測試。惟上述放寬措施並不包括酒吧和酒館，酒吧現階段仍要繼續關閉。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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體育場所、健身室、戲院等重開

除餐廳處所外，另有健身室、美容院、戲院等8類表列處所仍可在下周四起同步重開，包括：

1. 體育處所，室內及戶外場所

2. 健身中心

3. 美容院、按摩院

4. 公眾娛樂場所，包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5. 遊樂場所，例如桌球、公眾保齡球場、公眾溜冰場

6. 遊戲機中心

7. 活動場所

8. 宗教處所



陳肇始表示，可重開的處所，大致上會有4人一組的限制，但可容許隊際運動，但場所容納量只可在平常的一半。另外，如非必要，例如非進食或美容院面部護理、宗教儀式，所有人在處所內都必須配戴口罩。

她續說，政府早前派發的防疫服務包，附有KN95口罩，呼籲市民善用，而戴普通口罩時，最緊要是貼面，否則要戴兩個口罩，強調這些都是專家提供的建議，希望市民配戴口罩時要留意。

▼2月8日 食肆2.24提升限制至員工及食客必須打疫苗▼



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戲院可安排個別影院准飲食 但有附加要求 入場顧客要打齊三針

值得注意的是，戲院重開後可恢復進食，是政府首次要求戲院關閉後，首次放寬有關限制。林鄭強調，戲院一般影院仍不准飲食，不過若戲院有條件闢出個影院，而顧客和員工能遵守兩個要求，該指定影院內就准飲食，相關條件包括：

1. 涉及電影院運作的所有員工要接種三劑疫苗，或持有醫學豁免證明書，或是已接種兩劑的康復者；

2. 個別放映院同一場次的所有入場顧客要打齊三針，除了12歲以下兒童，過去三個月內康復的確診者，若已注射兩劑亦可被視為合乎入場要求。



▼1.11疫情下康文署設施圍封▼

