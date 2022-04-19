無業女涉禮賓府外圖縱火　警指女被告被捕時言無倫次　自稱FBI

無業女疑於去年在禮賓府外，點燃一罐能量飲品，並在遇查時拍打女警的帽及頭部，被控以企圖縱火及襲警兩罪。被告今（19日）否認兩罪在東區法院受審，有份查問被告的警員指，被告當時手持打火器，神情激動且手舞足蹈，不斷向警員說粗口，說話語無倫次，又自言是FBI（聯邦調查局調查員）。



被告尹秀君（27歲）被控企圖縱火、襲警兩罪，指其於今年9月9日在禮賓府外無合理辯解企圖縱火損壞禮賓府，並襲擊一名女警。

被告尹秀君被控企圖縱火、襲警兩罪。

高級警員戴恩富（音譯）供稱，他於當日下午3時45分在禮賓府控制室當值時，透過閉露電視目睹被告沿上亞厘畢道經過禮賓府的大閘，行到避車處停下並放下手上的東西，面向禮賓府手舞足蹈。

數分鐘後，被告更突然向禮賓府內拋出一個罐狀物件，該物件最後跌落在禮賓府垃圾房側的草叢內，戴隨即通知同僚到場處理。待警長與3名警員趕至現場後，戴在閉路電視見到被告的情緒十分激動，之後更用手拍打女警25816的頭部。

警員黃木松（音譯）則指，他與同僚於當日收到戴的通知後趕至現場後，見到被告手持一個手槍型打火器指著他，黃立即叫對方放下打火器，被告雖然有照做，但一直手舞足蹈並情緒激動，更以手拍女警25816的帽及面部。黃見狀嘗試徒手控制被告並上手扣，惟被告仍不斷掙扎，黃最後只好將其壓倒在地上。黃另指，被告被捕前說話語無倫次，不斷說粗口，又自言是FBI。

案件編號：ESCC 1979/ 2021