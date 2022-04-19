男童看lego被要求按摩下體　玩具店店員被裁定作猥褻行為罪成

太古城中心玩具反斗城年輕男職員，涉在店工作時靠近一名11歲男童，觸碰對方的下體後自稱「有啲硬」，更要求男童幫他按摩。他早前否認非禮等2罪，暫委裁判官伍凱麟今（19日）在東區法院就案件裁決，認為不能排除被告是不小心觸碰到事主的下體，裁定店員脫非禮罪，但被告將男童的手拉向其下體，唯一的推斷是想要男童摸其下體，終裁定其向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻罪成。案件押後至5月3日判刑，以待為被告索取感化令及社會服務令報告，期間被告獲准保釋候判。



被告溫諾賢（22歲），被控非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為2罪，指其於2019年7月6日，在太古城中心玩具反斗城內非禮男童X，及向X作出猥褻行為。辯方求情指，本案在同類案件中非最嚴重，且被告在案發時並未真正觸碰到X。

看lego覺下體有郁動

裁判官引述X供詞指，X當日在店內看Lego時，感到下體有郁動，但向下望卻不見有異常，被告則蹲在X旁邊。裁判官認為，基於X當時未發現其下體附近有手，故即使被告是在距離X最近的位置，法庭也不能排除他可能是因為無意撞到或收拾玩具時不小心碰到X，故裁定被告非禮罪脫。

男童的手曾被拉近被告下體

被告另被控一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，裁判官認為被告將X的手拉向其下體，最接近時僅有約4厘米距離，認為唯一合理推論，是被告想拉X的手觸摸其陰莖，甚至想X幫他按摩。對於辯方質疑X及其父母口供不一致，如X是說「下體」還是「下面」、「叔叔」還是「哥哥」等，裁判官認為這些口頭上的不一致，不足以令法庭認為X在說謊，裁定被告這項罪罪成。

案件編號：ESCC 2597/2021