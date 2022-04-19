趙家賢被咬甩耳案　被告施襲後賣樓賺千萬妻買新盤　三傷者未獲賠

咬甩趙家賢耳案被告陳真早前被裁定傷人及襲擊等四罪罪成，今日（19日）在高等法院被判囚14年半。他曾與妻子多次買賣物業獲利。在案發後一個月，即2019年12月連環出售兩個東區物業，賬面獲利1,000萬元，其妻在案發後半年，以約1,000萬元一筆過購入大埔新盤天鑽逾500平方呎單位及車位。

趙家賢在2020年2月曾申請禁制令，防止被告資產轉移，最終雙方和解，趙獲賠償190萬元。另外三名傷者，則尚未與陳真達成賠償協議。



被告陳真被控3項傷人及1項普通襲擊罪，今日（19日）在高等法院被判囚14年半。（資料圖片／李澤彤攝）

判囚14年半 遭四名傷者民事索償

原本居於太古城的51歲被告陳真，在2019年11月3日，因口角襲擊四名市民，包括咬甩時任區議員趙家賢的左邊耳。事件共有兩男兩女遇襲受傷，另一名男事主被劏肚曾一度命危。

陳真今日（19日）在高等法院被判囚14年半。除了刑事審訊，陳亦遭四名事主民事索償。

陳真家庭自2009年起便至少9次投資物業，尤其鍾愛太古城單位，他們至少4次買入太古城不同單位作投資或自住。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾申禁制令防轉移資產 三傷者未達賠償協議

在襲擊案後一個月，陳真以低市價一成，出售其唯一持有約10年的太古城銀柏閣單位，套現1,450萬元。此外，他與太太持有的鰂魚涌嘉榮大廈單位亦在同時期出售，持貨逾7年，套現588萬元，一個月內套現共2,000萬元，賬面獲利約1,000萬元。

趙家賢等人於2020年2月向法庭申請禁制令，防止被告轉移資產。他們獲批臨時禁制令，凍結被告售樓後部分資產，作為日後索償案件用。陳真最終與趙家賢和解，趙獲賠償190萬元。

另外三名傷者，並未與陳真達成賠償協議。

被告陳真的妻子再次入市，以約1,000萬元一筆過購入大埔新盤天鑽524平方呎單位及車位。（天鑽官方網頁圖片）

事發後半年 被告妻買千萬元新盤

在訴訟期間，事發後約半年，陳的妻子再次入市，以約1,000萬元一筆過購入大埔新盤天鑽524平方呎單位及車位。

陳真在內地出生，曾移居美國夏威夷，2004年經歷生意失敗，約在2010年因健康問題定居香港，依賴積蓄及投資為生。記者翻查紀錄，陳真家庭自2009年起便至少9次投資物業，尤其鍾愛太古城單位，他們至少4次買入太古城不同單位作投資或自住。

陳與其妻子的合資公司，在2016年底以1,160萬元買入鰂魚涌海暉大廈地舖單位，最終至反修例運動初期，以1260萬元售出，連同交易成本，大致平手離場。（Google街景圖）

反修例示威初期 平手賣逾千萬元地舖

此外，記者發現報稱無業的陳真，在傷人前半年，即反修例示威衝突的初期，以買賣公司的方式，以1,380萬元放售了一個太古坊附近的地舖單位。該舖位於鰂魚涌海暉大廈地舖，現由小食店租用，約231平方呎。

陳與其妻子任董事的「銀逸天有限公司」，當時由陳真全資擁有，在2016年底以1,160萬元買入，最終至反修例運動初期，以1260萬元售出，連同交易成本，大致平手離場。

▼案發經過及主要證人供詞▼

