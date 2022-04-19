趙家賢被咬甩耳案　無業漢傷4人包括劏1人肚致危殆　囚14年半

時任東區區議員趙家賢，2019年11月在太古欲平熄市民的紛爭時，被一名無業漢咬甩左耳，該無業漢更在趙面前把咬掉的耳朵吐在地上，事件並有1男2女遇襲受傷，男事主被劏肚曾一度命危。無業男早前被裁定傷人及襲擊等4罪成，判刑因刑情影響而一再延後，法官今(19日)在高等法院判刑，指被告咬甩趙的耳朵，其行為非常野蠻，難以置信，判他入獄14年半，被告聞言表現平靜。



被告陳真（51歲），早前被陪審團裁定3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪成，指他於2019年11月3日，在太古城中心外非法及惡意傷害溫浩倫、梁碧琪和趙家賢；以及襲擊梁瑩瑩。 溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

+ 15

被告大叫光復台灣後與溫口角

案情指，溫和妻子、梁瑩瑩於案發晚約7時離開太古城中心，聽到被告以普通話叫「光復台灣」。 溫不滿，向被告謂：「你講乜×嘢？」兩人口角期間，被告用刀劏開溫的肚和插其背部。被告之後以廣東話稱：「我死唔緊要。」然後用刀刺梁碧琪的背。嘗試分開被告和梁碧琪的梁瑩瑩，遭被告拳打。被告又用背囊撞倒她，以及扯其頭髮。

趙家賢上前調解遇襲

趙家賢等人聽到呼叫，前往查看。趙問為何打人，被告回應：「我唔係打人，我係打狗。」並用腳踩跪在地下的梁瑩瑩的頭。趙遂要求保安推被告至玻璃牆，但被告成功掙脫。他捉著趙的頭，咬其左耳。被告把耳吐在地上，把咀轉向趙的右耳，但遭他人拉開。

溫送院後曾一度危殆

溫和趙等人被送院，溫當時的生命跡象急速惡化，一度危殆。他的頸、左肩膀和背部等受傷，大量出血；梁碧琪則背部受傷。至於趙家賢，醫生曾把其咬甩的左耳駁回，惟因耳朵壞死，約1星期後需拆除駁回部份。

被告曾移居美國回流後住太古城

被告自辯時透露，在內地廣東出生，之後移居美國，約於2011年來港定居，案發時和妻子、幼女居於太古城銀柏閣一單位。他稱太不了解2019年香港的社會運動，非憎惡示威者，但認為不應堵路。

案發前曾喝酒及焗桑拿

他於案發前曾飲酒，其後外出到健身房洗澡並焗桑拿。返家時，他聽到人喊「光復香港」，隨便叫了一句：「光復台灣」。惟他因此捱罵，一個男人更向被告襲擊，他遂用手擋架。當時他很害怕和緊張，腦內一片空白。他清醒時已身處醫院，警員指他傷人，他卻記不起來。

案件編號：HCCC204/2020