疫情｜都大設熱線中心跟進患者　護士學生助染疫老夫婦到診所求診

新冠病毒第五波疫情2至3月大爆，香港全社會一度手足無措，都會大學3月28日成立熱線中心，協助醫院管理局接聽和跟進患者查詢，校方表示至今已處理了2,250宗個案，有學生透過電話，協助年邁染疫長者到指定診所求診，助患者渡過難關。



護理學四年級學生潘景朗率先報名成為熱線中心義工。熱線中心除了接聽查詢，亦會主動聯絡較高風險人士，他憶述第一個個案，「是一對年屆80的老夫婦，二人均不幸確診，而且病情不輕，卻缺乏醫療資訊。在老師的指導下，我成功為他們轉介至指定診所求診，並為他們提供相關醫療資訊及感染控制措施。」

護理學高級文憑二年級學生王綺婷亦是義工之一，她說今次經驗，讓她應用學校所學的專業知識，並了解到醫護人員必須不斷增進醫療知識，即時為患者提供正確的資訊，讓患者及家屬更安心。

護理系70師生6月初助找未打針長者接種疫苗

校方表示，近70名護理系師生將應政府邀請，於6月6日至11日支援「疫苗到戶接種服務」熱線中心，除了會接聽報名電話外，亦會主動聯絡未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，安排登記上門接種疫苗，查詢熱線朝9晚8提供電話登記服務。

此外，護理及健康學院亦會於5月安排同學到志蓮淨苑志蓮護理安老院實習，讓他們了解疫情下如何在社區進行護理工作，學習臨牀護理及治療技巧，負責日常護理、醫療照顧、藥物配送等。為保障學生的健康及安全，大學已安排額外的感染管理培訓及加強學生的個人防護裝備。