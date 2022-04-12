都大研發出可用於口罩殺病毒技術　創科局長：期望更多科研落地

都會大學科研團隊參與的空氣過濾專利技術研究，發現強正極性聚合物濾層，可有效截殺變種新冠病毒等病毒及細菌，不會產生細胞毒性，也對人體無害，其功效已獲海外病毒實驗室驗證，英國公營醫療服務機構已用於製造FFP3高防護口罩。校方稱將進一步推展項目，令技術應用至其他醫療及生活產品上。



都大研究人員（左）向創科局局長薛永恒（中）及校長林群聲（右）展示研究結果。（都大圖片)

都大表示，創新及科技局局長薛永恒今日(12日）到訪都會大學，了解大學的最新研究發展。校長林群聲講解大學的科研成果，以及與業界夥伴的合作項目，包括大學參與研究及技術支援的C-POLAR空氣過濾專利技術。

創科局在其Facebook專頁撰文，引述薛永恒大讚香港科研人才輩出，亦感謝他們在抗疫上的付出，期望有更多科研產品落地，幫助到更多人、甚至整個社會。

都大表示，科技學院早前受世寶生科有限公司（C-POLAR Biotech Limited）委託，設計技術方案，用以測試他們研發的正極性聚合物的空氣過濾效能，並進一步協助將技術應用於口罩、空調系統過濾網及其他產品，科研團隊將進一步推展項目，令技術應用至其他醫療及生活產品上。

創科局局長薛永恒（後左二）到訪香港都會大學，了解大學的最新研究發展。（都大圖片)

校方稱，科研團隊透過反覆測試，發現強正極性聚合物濾層，可有效截殺細菌及病毒，包括變種新冠病毒。有關殺滅病毒原理是以物理方法進行，不會產生細胞毒性，對人體無害，已通過多間海外病毒實驗室的測試，其功效已獲驗證，英國公營醫療服務機構已利用相關物料及技術製造FFP3高防護口罩。

校方續稱，本港多幢甲級商廈、大型購物商場和醫院已試行裝置該技術的空調濾網，結果證明除有效截殺空氣中的細菌及病毒，更可大幅改善壓力下降情況，因而提升能源效益。有關的空氣過濾技術早前已獲政府資訊科技總監辦公室舉辦的「2021香港資訊及通訊科技獎」頒發智慧生活大獎。