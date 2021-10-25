都大、體院簽合作備忘　為精英運動員提供彈性入學學習安排

香港都會大學與香港體育學院今天簽署合作備忘錄，協助全職精英運動員實踐訓練與學業雙軌發展。在新安排之下，體院可提名全職獎學金運動員，報讀都大所有本科生課程，而大學亦可按運動員需要考慮延長修學年期，以配合他們的訓練及比賽日程。此外，大學亦會提供個別導師支援服務，協助運動員適應大學生活。



合作備忘錄由都大校長林群聲教授及體院院長李翠莎博士簽署，在新框架下，體院可提名全職獎學金運動員報讀都大所有本科生課程。而大學亦可按運動員需要考慮延長修學年期，以配合他們的訓練及比賽日程。此外，大學亦會提供個別導師支援服務，協助運動員適應大學生活。

林群聲表示，期望是次合作能促進都大及體院的交流，為香港精英運動員提供彈性及多元的進修途徑。李翠莎指，感謝都大的支持，攜手共創一個更有利的環境令精英運動員能夠實踐運動與學業雙軌發展的目標，又指運動員全職投入體育訓練的同時，亦能繼續追求學術上的成就。

她期望透過是次與都大的合作，能鼓勵更多具體育天賦的年青人加入精英運動員行列。

香港都會大學與香港體育學院今天簽署合作備忘錄，協助全職精英運動員實踐訓練與學業雙軌發展。(雲嘉晉攝)

鄧灝琳(右)認為此次合作能為精英運動員的未來人生規劃提供保障。(雲嘉晉攝)

都大物理治療學課程二年級學生鄧灝琳本身亦是都大羽毛球代表隊成員，她認為簽訂合作除了讓學生運動員可以兼顧運動訓練、比賽及學習，也為他們的未來人生規劃提供保障。她指物理治療學課程能幫助她更了解身體骨骼及肌肉結構，有效預防傷患及了解如何強化訓練，對於長遠運動員生涯發展亦有幫助。

鄭勵臻希望未來能爭取為都大出戰世界大學運動會。(雲嘉晉攝)

精英體操運動員鄭勵臻於都大修畢運動及康樂管理學士學位後，繼續進修並取得都大社會科學碩士學位。她認為都大的授課模式特別適合經常外出比賽和訓練的精英運動員，因為她曾因外出比賽而錯過整星期課堂，變相需自己溫習筆記，但幸好她同學有幫忙上課錄音，遇到問題時亦有電郵給教授詢問，未來希望能爭取為都大出戰世界大學運動會。