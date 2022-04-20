技術員染肺炎後　涉5天內多次乘巴士等兼到食肆播毒　加控至11罪

影印機技術員涉在快速測試顯示對新型冠狀病毒呈陽性後，仍故意外出光顧多間餐廳，包括叉燒丼家、元氣壽司、富臨皇宮等餐廳，意圖「播毒」。技術員原被控1項「使其他人蒙受感染的危險」罪，案件今（20日）在九龍城法院再訊，控方申請新增及修訂控罪，被告現共被控11項「使其他人蒙受感染的危險」罪，獲裁判官批准。案件押後至6月14日答辯，期間被告須還柙候訊。



被告林顯揚，28歲，被加控後，共被控11項使其他人蒙受感染的危險罪，指他在今年2月25日至3月1日期間，分別到過多間食肆，並乘坐過巴士、小巴及港鐵等交通工具，在黃大仙至彩一帶走動。

控罪指被告在該5天的行程如下：

2月25日，被告曾到訪新蒲崗景福街的叉燒丼家，並曾乘坐九巴21號路線

2月26日，被告曾到訪黃大仙新光中心的富臨皇宮。

2月27日，被告曾乘坐小巴83A路線，及黃大仙中心的翠華餐廳，並乘坐港鐵從彩虹站至黃大仙站。

2月28日，被告曾到訪鑽石山荷里活廣場的元氣壽司店，並乘坐九巴91M號路線。

3月1日，被告曾乘坐九巴29M路線，及到新蒲崗大有街的新蒲崗冰室，及再次乘搭九巴91M路線。

控罪指被告自知他屬傳染病接觸者，或受指明傳染病感染的人，即新型冠狀病毒，藉身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

案件編號：KCCC 628/2022

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