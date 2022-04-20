檢測商Prenetics人為錯誤漏向25人發確診通知　醫管局：極度失望

新冠病毒檢測商Prenetics於2月21日至3月1日期間，因上傳檢測結果結果時出現人為錯誤，導致未能向482名市民發送檢測結果電話短訊，有當包括25名檢測呈陽性病人。Prenetics表示對事件深表歉意，會嚴肅跟進及深入調查。



接獲有關投訴的醫管局，對Prenetics出現有關錯誤極度遺憾及失望，早前已發出警告信，並要求承辦商全面檢視流程及向受影響的市民跟進和致歉；亦責成承辦商在完成調查後，需提交詳細報告及切實執行改善方案，並保留追究其法律責任的權利。



▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測由Prenetics負責▼



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Prenetics：當時正處理第5波滯後樣本

Prenetics今日（20日）公布，在3月底接獲醫管局一宗轉介個案，涉及一名市民接受檢測後未有收到結果短訊。公司就事件展開調查，發現事件涉及1,002名在2月21日至3月1日期間於醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的市民。根據初步調查發現，由於團隊當時正處理第5波疫情樣本急增的滯後個案，在上傳測試結果時出現人為錯誤，導致未能向482名市民發送檢測結果電話短訊，有當包括25名檢測呈陽性病人。

Prenetics對事件深表歉意，會嚴肅跟進及展開深入調查，會在完成調查後會向醫管局詳細交代事件經過，並即日起透過電話通知受影響的482名市民跟進及致歉，如有需要，可補發檢測結果短訊。

高級職員設流程關卡及雙重核證補救

為避免同類事情發生，Prenetics已採取新的監控措施，包括安排指定高級職員設立多個流程關卡，並跟進每日未處理完畢的樣本，及安排指定高級人員雙重核證進度。

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醫管局：已向承辦商發警告信

醫管局表示已收到涉事化驗承辦商未有向市民通報檢測結果的初步報告，對承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望，早前已向承辦商發出警告信，要求承辦商全面檢視流程及向受影響的市民跟進和致歉。醫管局亦責成承辦商在完成調查後，需提交詳細報告及切實執行改善方案，並保留追究其法律責任的權利。

翻查過去紀錄，去年2月底Prenetics亦曾出現失誤，未能在48小時內完成化驗醫管局門診接收的樣本，有市民等候逾一周仍未有結果，另亦有確診者等候多天亦無檢測結果，再自行求醫才確診，但病情已惡化至危殆。Prenetics遭醫管局發警告信。