病毒檢測承辦商金域屢失誤　Prenetics檢測逾一周無結果收警告信

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-23 15:57

華大基因被發現在處理樣本時疑出現交叉污染，涉及昨日（23日）多宗初步陽性個案，以及早前兩宗內地返港人士及一名保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師「假陽性」個案。 現時獲政府認可進行新冠病毒核酸檢測的本地醫療檢測機構共有25間，當中金域檢驗及Prenetics亦曾有失誤，其中金域3月因檢測結果延誤，被暫停委派負責新增的流動採樣站。

金域檢測上月結果延誤 被暫停委派採樣站

今年3月，金域檢驗因檢測結果延誤，被暫停委派負責新增的流動採樣站。當局指，3月4日，金域完成檢測前一日收集到的樣本後，上載檢測結果時遇到技術問題，未能於當日將陰性檢測結果通知檢測人士，3天才完成處理有關情況，約6,000名檢測結果為陰性的市民受影響。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

而去年11月11日及12日，金域驗出4名的士司機及1名復康巴士司機樣本對新冠病毒初步呈陽性，但5人到公立醫院再取樣後，發現只有一名的士司機中招，其他4人根本無染疫，體內都無病毒抗體。

同月底，金域亦因處理電話短信的身份資料時出錯，誤向6名市民發出屬於他人的陰性結果通知。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

未按程序上載資料 未能聯絡確診者

當局亦曾通報，去年12月，一名高危群組市民到由金域承辦的梁顯利油麻地社區中心檢測後呈陽性，但該人士的個人資料未有上載到政府電腦系統，以致未能聯絡到他。事件揭發懷疑有檢測中心職員未按程序上載市民個人資料。

同月中旬，屬特定檢測群組的531名的士司機，亦因觀塘碼頭總站檢測中心職員未在政府網頁登記司機資料，令他們未能收到結果。該檢測中心亦由金域承辦。

Prenetics延誤化驗 有確診者病情惡化

今年2月底，另一檢測公司Prenetics出現失誤，未能在48小時內完成化驗醫管局門診接收的樣本，有市民等候逾一周仍未有結果，另亦有確診者等候多天亦無檢測結果，再自行求醫才確診，但病情已惡化至危殆。Prenetics遭醫管局發警告信。