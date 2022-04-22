反修例被捕人士缺支援　MWYO青年辦公室倡各界助重投社會

由前「青年發展委員會」副主席劉鳴煒創立的青年民間智庫組織MWYO青年辦公室（「MWYO」），今日（22日）公布《香港青年發展藍圖》研究報告，指出受社會運動和疫情影響，青少年成為精神健康表現最差的一群，團體就關注青年精神健康及重建其社會關係作出多項建議。

MWYO營運總監葉維昌指，反修例示威議題較敏感，很多組織不敢高調為被捕人士提供支援，同時青少年因信任問題而不尋求協助，故盼研究報告能為各界提供適切建議讓社會「復和」。



MWYO青年辦公室營運總監葉維昌（右)、研究員郭東旺（中) 特別顧問羅祥國博士（左）。（姚超雯攝）

MWYO於上年10月研究，探討年輕人對青年發展的看法。研究以焦點小組訪問和判斷抽樣形式進行，邀請了61名青年就教育、工作、身心健康、公民參與和居住五大範疇分組討論。

研究發現時下青年的精神健康問題嚴重，主因與疫情和近年的社會爭議有關，MWYO研究員郭東旺解釋，疫情下學校停課、影響工作前景和目賭社會事件「帶來心理衝擊」。

他引述《全港精神健康指數調查2020》數據，該調查中15至34歲受訪者的精神健康指數平均分為42.44分，低於合格水平，為所有受訪群組中表現最差，當中過半受訪者認為「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響。

而港大醫學院精神醫學系於2020年訪問逾一萬市民，調查在社會事件及疫情影響下的精神狀況，結果發現約四成受訪者出現中至高度創傷後壓力症（PTSD）症狀，逾七成人甚至有中度至嚴重的抑鬱症狀。

有不幸確診的應屆文憑試考生求助，指因染疫打亂溫習安排感到焦慮，即使康復後亦出現後遺症，例如容易疲勞，難以集中精神溫習應試，已計劃下年再度應考。（資料圖片）

研究亦發現社會事件使青少年不信任政府，郭東旺表示2019年社會運動的被捕人士大多傾向「不妥協、不認罪、不信社會」， 因此團體建議各界加強對被捕人士的學習、就業、情緒和關係重建支援，助他們重新融入社會。

建議措施包括參考「停課不停學」電子學習，由懲教署聯絡中學及大專院校與社會組織合作為被捕人士提供網上學習；為他們搜尋即使有案底也能考取的專業資格考試。

本港2019年爆發反修例示威，懲教署指有去年有89人受法定監管。（資料圖片）

MWYO營運總監葉維昌補充，因2019年社會事件的議題較敏感，很多組織不敢高調為被捕人士提供支援，同時青少年因信任問題而不尋求協助，故盼研究報告能為各界提供適切建議，審視對因2019社會事件被捕人士的支援，讓社會「復和」。

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



+ 10

為重建青年與政府間的信任，團體亦建議於18區設地區青年議會，以政治任命形式，增設「青年專員」一職，其推行「師友計劃」讓青年專員定期跟立法會議員會面，使更多年輕人參與政策制訂。葉維昌指，研究中有受訪者認為政府與青少年的溝通渠道相對少，「尤其基層青年覺得自己的意見未被反映」，故政府有需要增強與青少年的溝通。

提到對下屆政府政策方針的期望，葉表示，政策要「因時制宜」，此研究報告只是「好似百科全書咁」供所有人參考。