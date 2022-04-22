熔斷機制｜消息：政府將放寬至5人確診才須停飛　較目前多2人

本港新冠病毒疫情緩和，但仍實施嚴謹的「外防輸入」入境限制，按現時航空熔斷機制，同一航班有3人抵港後確診就會觸發熔斷機制，該航班須停飛7日，由4月1日以來已有有11條航班因而被罰停飛。航空業界及商界持續要求政府放寬限制，消息指政府接納業界要求，熔斷機制上調至同機5人確診才需停飛，短期內將會公布。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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《香港01》獲悉，政府將於短時間內公布放寬熔斷機制，由現時同一客機3人確診已會被要求禁飛7日，增至5人抵港確診才須熔斷。《南華早報》今早亦作出報道。

政府現時的「熔斷機制」要求，如同一班抵港客機上有3名乘客抵港後檢測確診，或有一名的乘客經抵港檢測確診及一名乘客未能符合第599H章下指明的登機條件，該客機航線就會被禁飛7日。

有關要求被航空業界及商界多番要求放寬，早前特首候選人李家超晤各界別選委時，都有多人指出航班熔斷機制問題。現時有11個航班被禁飛，出發地包括溫哥華、悉尼、曼谷等。

▼4月18日 機場送機情況▼



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本港4月1日放寬「外防輸入」入境限制，國泰航空在上周四（14日）公布3月份客、貨運量數據時表示，歡迎有關當局解除轉機限制及地區性航班熔斷機制、理順個別航班的熔斷機制，及於4月份縮短抵港旅客和機組人員的強制檢疫期，然而現行的旅遊及運作限制依然嚴格，僅只能輕微增加客運運力。