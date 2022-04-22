政府刊憲指定南大嶼海岸公園　將成本港面積最大海岸公園

漁農自然護理署公布，政府今日（22日）刊憲，指定南大嶼海岸公園。該署表示，南大嶼海岸公園將成為香港第七個兼面積最大的海岸公園，覆蓋約2,067公頃水域，認為有助保護整體海洋環境及香港水域內的中華白海豚和江豚等海洋生物，維持海洋生物多樣性及其可持續性。



漁護署表示，南大嶼海岸公園的未定案地圖於2020年12月31日至2021年2月28日供公眾人士查閱，為期60日。在此期間，郊野公園及海岸公園管理局總監沒有收到任何反對。而該署亦在去年9月30日就存放地圖一事刊憲公布。

該署強調，指定為海岸公園後，有關水域內的活動將受到《海岸公園條例》等規管。長遠而言可為海洋生物提供較優良的棲息環境，亦有利保護海洋哺乳類動物和維持海洋生物多樣性。

另外，該署稱指定南大嶼海岸公園將令本港受保護的海洋棲息地範圍由約4,050公頃大幅增加至約6,117公頃，有助保護整體海洋環境及香港水域內的中華白海豚和江豚等海洋生物，亦可保護整體漁業資源。

當局又指，《2022年海岸公園（指定）（修訂）令》將於4月27日提交立法會進行先訂立後審議的程序，生效日期為今年6月30日。