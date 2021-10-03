港珠澳大橋「雙Y」駁深圳方案翻叮　接駁經海岸公園恐影響白海豚

廣東省研究港珠澳大橋打通連接深圳，讓深圳能夠經大橋來往珠海和澳門，即由如今「單Y」模式變成「雙Y」模式。有內地傳媒報道，接駁路線由大嶼山䃟石灣對出往深圳蛇口，中間有三個橋躉位置都在港方水域，包括沙洲及龍鼓洲海岸公園範圍，如落實料會引起巨大爭議。



有環團擔憂，當大嶼山西北面只錄得3條白海豚，成有記錄以來新低，附近工程一單接一單，海豚生境無法得到平靜，令出沒數字每況愈下，冀發展前考慮對海豚的累積性影響，避免非必要工程。



港珠澳大橋工程一直被批令附近水域白海豚數量大跌。（資料圖片／羅君豪攝）

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內媒報道有示意圖 新路接駁深圳蛇口

廣東省人民政府辦公廳發布《綜合交通運輸體系十四五發展規劃》，提出「研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用」，內文就具體規劃著墨不多，但或意味港珠澳大橋有望從目前的「單Y」（即大橋西邊連接珠海和澳門，東邊連接香港），通過改造變成「雙Y」（即東邊連接香港及深圳）。

有網上示意圖顯示，西面接駁深圳的道路全長19公里，由大嶼山䃟石灣對出的大橋「開叉」往深圳蛇口，主要經過港方水域，中間有三個橋躉位置，由南向北依次為沙洲、龍鼓洲及屯門龍鼓灘附近爛石灣。沙洲及龍鼓洲屬海岸公園範圍，料有大爭議，不過過該示意圖未見於官方文件，只是內地媒體報道。

內地傳媒報道引用港珠澳大橋「雙Y」連接深圳方案示意圖，接駁路經由大嶼山䃟石灣對出的大橋「開叉」往深圳蛇口，中間有三個橋躉位置，由南向北依次為沙洲、龍鼓洲及屯門龍鼓灘附近爛石灣。

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環團憂海豚生境滋擾不斷

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，在港珠澳大橋香港段興建時，逾百個橋墩已在海床製造不少噪音，加上工程船不斷，嚴重影響海豚生境，至今在橋墩附近出沒的海豚僅餘下1、2成；倘把大橋延伸至深圳，無可避免與沙洲及龍鼓洲海岸公園位置相近，加上三跑、未來有機會出現的填海，相信大嶼山北面工程不斷，無奈說「之前幻想工程完結後，海豚會回來，但工程卻一單接一單」。

即使有海岸保護區，鄭家泰認為，並無能力保護海豚，就如沙洲及龍鼓洲海岸公園無法阻止港珠澳大橋及三跑工程，未能為牠們剔除威脅，漁護署中華白海豚監察報告亦顯示，2020年4月至2021年3月大嶼山西北面只錄得3條白海豚，是有記錄以來最低。他擔心，若做環評時以近年海豚數據作基線，或忽略海豚多年來面對的累積性影響，期盼大橋延伸段不要展開，還海豚生境。

翻查資料，港珠澳大橋管理局2018年曾公布伶仃洋水域中華白海豚平均分佈數量，確認白海豚已由2005-2006年下跌至2017-2018年的945條，13年來跌約兩成，但仍強調沒有因港珠澳大橋的施工對白海豚造成嚴重影響，大橋設計和施工均採取有效措施保護白海豚。

曾研「雙Y」方案遭港方反對 深圳另建深中通道

港珠澳大橋由粵港澳三地合作興建，該跨海通道跨越伶仃洋，全長55公里，設計使用壽命120年，總投資約1,200億元人民幣，由籌備至落成歷時15年，2018年10月開通營運。大橋西面「雙Y」分別連接珠海及澳門，但東面屬「單Y」，只連接香港。

在港珠澳大橋規劃初期，深圳已希望參與其中，將大橋同時接駁深圳，形成「雙Y」走線，既加強珠三角城市聯繫，亦紓緩虎門大橋擠塞情況，但港方不同意。政商界廣泛流傳，港府力主「單Y」，是香港和深圳有競爭關係。

港珠澳大橋由粵港澳三地合作興建，該跨海通道跨越伶仃洋，全長55公里。（資料圖片）

在2000年代初，內地大力發展物流業，香港政商界亦希望跟上，港珠澳大橋其中一個重要作用，是促進香港和珠江口西岸，以至內地其他城市之間的貨流，打通香港西面的物流通道。倘大橋採用「雙Y」方案，服務收費較便宜、不須經過複雜行政關卡的深圳吸引力或較香港更大，貨流很大機會被深圳「截糊」。在港方大力主張下，加上有聲音指澳門未必承受到深圳車流，國家交通部於2004年敲定，大橋將採用「單Y」安排，把深圳排除在外。

深圳其後亦決定另起爐灶，自行和中山市合作興建深中通道，深中大橋工程已於2016年開展，預料最快2024年通車。