網媒創辦人「姜牧師」被截涉拒停直播　否認阻差　疑警無權阻拍攝

人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉去年七一在銅鑼灣街頭進行直播，被警方截查時堅持繼續錄影，阻礙警方進行搜查。「姜牧師」被控阻差辦公罪，他今日（22日）否認控罪受審，辯方律師中段陳詞時，指警方沒有法律基礎叫停錄影，警員超越警隊條例賦予的權力。

被告姜嘉偉（30歲）被控於2021年7月1日，在銅鑼灣京士頓街阻礙公職人員，即高級督察梁子祺。

被告姜嘉偉認為警方並無法律基礎阻止他錄影。(李慧娜攝)

要求停止錄影因怕被告資料洩露

高級督察梁子祺供稱，當天警方到涉案地點巡查，截查被告時，因擔心被告的個人資料洩露，所以要求他停止錄影，但被告拒絕。之後，其同僚對被告進行查問及調查，要求被告出示身份證等，亦打算進行搜身。

同僚被自拍棍頂住無法搜身

梁續指，由於被告當時手持「自拍棍」，同僚被自拍棍「頂住」無法搜身，所以再著對方停止錄影，但他仍堅持繼續拍攝，之後雙方就停止錄影起爭執，終阻礙了搜查。

辯方質疑警無法律基礎叫停錄影

辯方中段陳詞時質疑，為何警方一直叫停錄影，而非叫被告放下自拍攝棍，直指警方沒有法律基礎叫停錄影，當時警員已超越警隊條例賦予的權力，不構成控罪所指的公職人員。

聆訊將於5月30日續審。

案件編號：ESCC2264/2021