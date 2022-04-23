強制檢測｜相隔3個月再執法　Grand Yoho9座5人無強檢　合共罰5萬

疫情逐漸緩和，政府在相隔三個月後，重啟強制檢測公告的執法行動，元朗民政事務處今早（23日）聯同元朗警區和衞生署，在元朗Grand Yoho 9座檢查逾200名民居的檢測證明，發現有五人無檢測，並向他們發出強制檢測令，以及罰款一萬元，若他們再次無在限期內檢測，最高可被判罰款五萬元及監禁半年。



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周三（20日）發出的強制檢測公告中，涵蓋15幢私樓，包括位於元朗的Grand Yoho 9座，居民須於昨日或之前完成核酸檢測。政府今日早上7時半開始，派員到該大廈的出入口，查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按政府的強制檢測公告，在受檢期限內檢測，行動歷時三小時，至早上10時半結束。

政府共檢查逾200名受檢人士的檢測報告，其中5人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。

Grand Yoho 9 座周三（20日）被納入強檢大廈名單。（梁鵬威攝／資料圖片）

政府在新聞稿中，感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫，並強調會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告，又警告任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款，即五萬元及監禁六個月。

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翻查資料，政府對上一次執行強制檢測公告，是在1月24日，當日一連三區有強檢大廈被查，涉及港九新界，包括荃灣浪翠園第二期第五座及第六座、黃大仙豪苑第一、第二及第三座， 以及南區香港仔中心港昌閣，意味着是今次是相隔三個月後，政府再次重啟強檢的執法行動。