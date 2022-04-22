1800遺體送放富山殮房93%已火化　殯儀館禮堂周末假期預約近全滿

新冠疫情本港有大量患者死亡，遺體積壓未能火化，除少數殯儀館的禮堂服務於最近兩個周末及公眾假期已近乎預訂額滿外，整體而言在其餘日子仍有接近45%的餘額可供預訂。政府周五（22日）晚上表示，食環署已經在部門網頁上載持牌殯儀館資料，包括正營運的禮堂數目，以便利家屬安排先人後事。



2022年4月22日更新。（食環署網站）

查閱持牌殯儀館資料的網址為：www.fehd.gov.hk/tc_chi/cc/notice_lfp_info.html

據了解，東華三院正探討定期向市民公布，其三間殯儀館在未來約30天可供預訂的禮堂數目，並將適時公布細節。

衞生署早前已與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，在3月至4月初期間完成了1,800多具由公立醫院急症室移送往沙田富山遺體儲存設施安放的遺體辨認程序，死因裁判官亦已為該些遺體簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」。衞生署近日已致電仍未領取「批准屍體埋葬／火葬證明書」的家屬盡快領取文件，以為先人安排殯葬事宜。

1800具遺體送往富山殮房，殮房要加設貨櫃儲存。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

在遺體儲存方面，政府表示，經多個部門合作，遺體儲存空間現已進一步增加至超過6,200個。

衞生署在接收遺體後，會將遺體存放於恆溫運作的公眾殮房或遺體儲存設施內。衞生署所有冷藏設施一直運作正常，溫度符合國際標準（即約攝氏4度）。

衞生署人員每日均會定時檢查冷藏設施的溫度，並已採取合適措施，如在冷凍櫃門外加上屏幕，以期進一步減慢遺體的腐化速度。然而，遺體儲存設施一般只作短期存放遺體之用，加上部份於急症室離世者的遺體在送到公眾殮房或遺體儲存設施前可能已出現腐化情況，若遺體長期存放於冷藏設施，仍無可避免會令死者容貌和外觀進一步變化。

為盡力協助家屬可早日領回先人遺體以辦理後事，政府多個部門一直積極協調，以加速處理在新冠疫情期間，因離世人士急劇上升而衍生的遺體儲存、辨認、火化等事宜。

根據食環署的統計數字，早前存放於沙田富山遺體儲存設施的遺體中，約93%已經火化，或已預約在5月第二個星期或之前完成火化。

食環署自2月起已逐步增加每日可供預約的火化時段。隨着和合石兩個新火化爐提前投入服務，火化時段自4月10日起一直維持在每日逾300節。除使用量非常低的長洲火葬場外，其餘火葬場已接近24小時運作。食環署在今年清明節當日亦破例安排所有火葬場繼續運作。

目前，火葬場仍有充足的火化時段可供家屬預訂，預訂系統可供選擇的火化日期自4月9日起已由未來15天延長至未來20天。同時，食環署也一直呼籲殯儀業界優先處理儲存設施的遺體。如市民對先人後事安排有任何疑問或需要協助，可致電食環署熱線2867 5516或2867 5518。