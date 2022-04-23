復活節假期疫情未見反彈　許樹昌：社會有廣泛免疫保護

第五波疫情緩和，一連四日復活節長假期已過去數日，疫情未有反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）在電台節目表示，在第五波疫情下，本港有逾110萬名市民染疫，但實際可能有約400萬人感染，加上現時首劑疫苗接種率達九成，社會已有廣泛免疫保護，減低疫情反彈機會。

他又提到，現時已知悉有15位兒童在復康後出現多系統炎症，而3至11歲兒童的接種率不理想，仍令人擔心，提醒家長不用等第二代疫苗，盡早帶子女接種疫苗。



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約400萬人感染 復活節假期後疫情未反彈

許樹昌在電台節目《政經星期六》中指出現，經過復活節假期，疫情並無大反彈，相信因經歷第五波疫情「洗禮」，已有110萬宗確診個案，而實際感染人數或高三四倍、即有約400萬人感染，加上現時首劑疫苗接種率達九成、兩劑達八成，社會有廣泛免疫保護，減低疫情反彈機會。

五月將再迎來勞動節、佛誕等假期，許樹昌指若公眾繼續遵守防疫措施，如戴好口罩、注意手部衞生，這類短假期不會帶來大風險。

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至於當局放寬熔斷機制，他表示，現時香港經歷第五波疫情，料400萬人曾染疫，疫苗接種率已達一定水平，隔離設施亦充足，而抵港人士在上機前及抵港後都會做核酸檢測，認為放寬帶來的風「一啲都唔高 」。

兒童未完成疫苗接種 復康後或現多系統炎症

許樹昌又提到，現時逾九千宗的死亡個案，當中88%死者都是未接種疫苗或只接種一針的人士；另有15個復康兒童出現多系統炎症，大多都是未接種疫苗或只接種一針，「比例都高，唔好彩都會有。」

快測不能代替接種疫苗

現時學生回校上課要先做快測，許樹昌指快測只能找到一些病毒量高的確診者，「病毒量低就搵唔到，取代唔到打針。」他解釋，快測不能增加免疫力，建議未接種人士盡快接種。

他稱，現時12至17歲青少年的疫苗接種率已不錯，但3至11歲兒童的首針接種率約65%，第二針接種率低於40%，情況仍然令人擔心。現時是以快測「買時間」，將疫苗接種率提高到安全水平。他提醒家長，現時已有不少數據反映，3至5歲兒童科興疫苗亦有用效，認為不需要等第二代疫苗，「 隨時要等到第四季，等緊就有機會感染。」

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復康者感染前接種兩針 抗體水平比三針復必泰疫苗高

許樹昌亦提到，復康者在感染前若已接種兩針，經歷自然感染後，其抗體水平比接種三針復必泰疫苗高，抗體可維持三至六個月。

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