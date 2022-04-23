疫情｜錄523確診　死亡多9宗降至單位數　當局監測不明兒童肝炎

本港今日（23日）新增523宗確診個案，數字第三日回落，亦是連續第二日跌穿600宗大關，當中包括13宗輸入個案，第五波已累計約118.9萬人確診。今日亦新增九宗死亡個案，其中兩宗為前日去世，是自2月18日以來死亡人數再次降至單位數。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，至今有299間學校復課，有12間學校出現個案，涉8名學生及7名教職員，確診學生佔復課學生約0.005%，相信大部份與學校爆發無關。

至於英國通報逾百名兒童患成因不明急性肝炎，歐家榮稱香港暫未發現有案例，當地已排除與新冠疫苗接種有關，中心會密切監察。



271宗為快測個案 252宗屬核酸陽性

新增523宗確診個案中，包括252宗核酸陽性個案及271宗快測陽性個案，核酸個案中有63宗經醫管局確診、44宗衞生署確診及145宗私人化驗所確診，第五波累計已有1,188,800宗確診個案。昨天公共衛生化驗所就 112 宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta個案，有109宗為懷疑Omicron個案，另有3宗樣本病毒含量不足做基因分析。

今日亦新增13宗輸入個案，其中七宗為機場樣本採集中心陽性，涉及兩宗來自越南、兩宗來自南韓，英國、新加坡及泰國各一宗。另有六宗為酒店檢疫確診，當中三宗來自澳洲、兩宗來自新加坡及一宗來自加拿大。

復課至今12間學校有個案 涉15人染疫

本港小學自本周二（19日）起可分階段復課，歐家榮表示，周二至周五共有299開學校復課，其中12間學校有個案，佔整體復課4%，大部份個案與學校不相關。學校呈報陽性個案有15宗，包括八名學生及七名教職員。現累計有16萬學生復課，學生確診人數佔當中的0.005%，另有近2.6萬名教職員復課，確診數字佔當中0.027%。

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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歐家榮稱，大部份個案為復課首日已陽性，因病人已有一段時間無返校，故認為該些個案與學校不相關，另有少部份陽性前一日有返學，陽性後已無返校，之前檢測亦呈陰性，故不存在學校爆發，但會每日留意情況。他估計復課一段時間後，有可能出現與學校相關個案，目前學校有做好預防措施，如果有爆發傳播，現時機制可有效監測及做防控措施。

英國兒童急性肝炎成因不明 當地排除與新冠疫苗有關

英國衞生當局呈報當地有逾100名兒童染急性肝炎，歐家榮表示，根據呈報，主要影響十歲以下的小朋友， 經化驗後未能找到成因，個案對甲、乙、丙、丁及戊型肝炎的常見病因測試均呈陰性， 當地正調查中，初步排除與接種新冠疫苗有關聯。他稱專家推斷可能與傳染性病源有關，亦不排除有其他因素，例如毒物、環境等，部份個案發現有腺病毒，包括腺病毒41型，腺病毒為兒童普遍傳染病毒，會導致急性腸胃炎等，一般病情好輕微，當地仍在調查肝炎與線病毒關係。

本港暫未發現有關情況，中心亦正監測事件及會透過機制向世衞取資料。醫管局則指正密切院內監測小兒病房，暫時未有相關個案，如有資料會公布。

增九宗死亡個案全為長者

昨有新增九宗死亡個案，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，其中兩名分別為66歲及81歲的女病人為前日離世，七名病人為過去24小時離世，包括四男三女，年齡介乎69歲至102歲。新增死亡個案全為長者，當中兩人來自院舍，五人無打針，兩人已打一針。

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼

