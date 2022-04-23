確診大廈｜全港3853幢　沙田區最多　嵐岸、嘉華星濤灣有大廈上榜

本港疫情稍為緩和，每日雖然仍有數百宗確診個案，但過去兩周有確診者出現大廈的數目已回落。根據衞生防護中心最新公布的4月22日確診大廈名單數目，比前日減少829幢。沙田區仍然最嚴峻，疫廈數目多達350幢；其次是元朗區，仍有339幢疫廈。而東區疫廈有299幢，成為全港第三多疫廈的地區。

而新上榜的疫廈則仍有424幢，當中東區單日升幅最大，新增40幢大廈出現確診患者，包括海峯園高峯閣、海景豪苑、逸樺園2座等。另外，仍有五區新增30幢或以上的疫廈，包括油尖旺、沙田、元朗、九龍城及荃灣。



▼部分過去兩周有確診者出現大廈▼



+ 10

整體數字回落 沙田區疫廈全港最多 涉多個私人屋苑

根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（22日）上榜大廈共3,853幢，較前日的4,681幢減少829幢。

在過去14天，沙田區內仍有350幢疫廈，新上榜的疫廈佔33幢，當中不少屬於私人屋苑樓宇，包括嵐岸2座、嘉華星濤灣1座、迎海1期11座及15座、迎海星灣20座、雲疊花園2座等。區內亦新增兩間安老院有確診者出現，包括明愛利孝和護理安老院及救世軍白普理慈愛安老院。

▼4月22日 確診大廈名單▼



+ 116

元朗區增32幢疫廈 涉錦繡花園多個洋房

元朗區仍有339幢疫廈，新上榜的疫廈佔32幢，包括嘉湖山莊樂湖居9座、朗城匯3座及5座等。錦繡花園亦再有新洋房上榜，包括L段第三街、​​紫荊南路、及D段第二街。至於公屋方面，天水圍、洪水橋、及朗屏有多個屋邨仍在榜上，包括洪福邨、水邊圍邨、朗屏邨、天耀邨、天澤邨等。

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



+ 11

增424幢新上榜 東區佔40幢 包括海峯園、海景豪苑

綜觀各區情況，昨日新上榜的疫廈有424幢，當中以東區單日升幅最大，新增40幢大廈出現確診患者，包括海峯園高峯閣、海景豪苑、逸樺園2座等。

油尖旺新上榜的疫廈亦有36幢，僅次於東區，新增大廈包括服務式住宅「木的地．R」、君臨天下1座、帝峯皇殿、御金·國峯1座等。

增三幢宿舍有確診

宿舍方面，仍有28座宿舍上榜，新上榜佔三幢，包括位於西貢的懲教署職員宿舍6座、位於南區的懲教署職員宿舍H座、及香港青少年培育會陳南昌紀念學校白普理宿舍。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼

