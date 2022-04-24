專家料將爆第六波疫情　促盡快接種：無打針重症長者吹蠟燭都無力

香港內科醫學院表示，預料本港將會爆發第六波疫情，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是長者，重申本港現時仍有30萬長者未打第一針，惟外國研究發現，打針除了能防重症，還可能減低出現長期新冠後遺症的機會。有醫生更指，部份未曾打針但染疫並出現重症的長者，肺功能受重創，「吹蠟燭都無力」。



重症長者要用「鬼面罩」 不能說話及進食

香港內科醫學院委員會委員周啟明表示，接種疫苗「當然唔係永久保護」，但打第三針加強劑可降低感染後死亡率。

周啟明指出，本港近9,000名確診死亡人士中，有7成是60歲以上未有接種疫苗的長者；而現時本港仍有30萬長者仍未打第一針。他指一針未打的長者感染後肺功能重創，需要接受高流量氧氣治療，更嚴重者甚至要用「鬼面罩」（正壓呼氣器），不能說話和進食。

周慨嘆年長的病人除了要承受身心痛苦，有些更是孤身一人，臨終前只能在線上跟家人道別；亦有病人只能在醫院裏渡過最後一次生日，「連蠟燭都無力吹」，情況可憐。

香港內科醫學院感染及傳染病專科委員會前主席曾德賢指，為此感到「好心酸」。他表示，「好多老人家入到嚟好孤單，無尊嚴咁死。」雖然已經提供了高度護理和藥物支援，但大部分年老患者都無力回天。

打針減低出現「長新冠」 陳德揚：第三針非常之安全

為了預防重症和減低出現「長新冠」的相會，香港內科醫學院院長李錦滔呼籲市民及長者盡快接種疫苗。他引述英國衞生安全局今年2月發表的報告指，已接種疫苗的人患上肺炎後在短期（感染後 4 週）、中期（感染後 12 至 20 週）和長期（感染後 6 個月），患長新冠的症狀可能性低於未接種疫苗的人；而未接種疫苗的長新冠患者隨後接種疫苗，他們的長新冠症狀平均都會減少。

李續指，雖未知道導致「長新冠」的病理，亦沒有實證證明接種疫苗如何減輕「長新冠」症狀，但英國的報告顯示打針確有可能有所幫助。

香港內科醫學院老人科專科委員會主席陳德揚醫生提醒家人善用最新的「疫苗接種到戶服務」，及早為未打針的長者安排接種。(姚超雯攝)

香港內科醫學院四位醫生忠告長者：「卅萬長者極高危」、「染疫死亡高廿倍」、「護己及幼快打針」及「銳減長新冠後遺」。(姚超雯攝)

香港內科醫學院老人科專科委員會主席陳德揚指出，60歲以上患者佔第五波疫情確診人數95%，故長者有必要盡快接種疫苗。他說：「最主要副作用都係1成左右，有針口痛、發燒，而第三針係非常之安全」，望公眾釋除疑慮。

周啟明亦指，患者應注意口服藥的「黃金期」，留意到有患者在感染5天後才求診並服用口服藥，惟口服藥在感染3天後服用最理想。