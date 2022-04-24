專家料將爆第六波疫情 促盡快接種：無打針重症長者吹蠟燭都無力
香港內科醫學院表示，預料本港將會爆發第六波疫情，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是長者，重申本港現時仍有30萬長者未打第一針，惟外國研究發現，打針除了能防重症，還可能減低出現長期新冠後遺症的機會。有醫生更指，部份未曾打針但染疫並出現重症的長者，肺功能受重創，「吹蠟燭都無力」。
重症長者要用「鬼面罩」 不能說話及進食
香港內科醫學院委員會委員周啟明表示，接種疫苗「當然唔係永久保護」，但打第三針加強劑可降低感染後死亡率。
周啟明指出，本港近9,000名確診死亡人士中，有7成是60歲以上未有接種疫苗的長者；而現時本港仍有30萬長者仍未打第一針。他指一針未打的長者感染後肺功能重創，需要接受高流量氧氣治療，更嚴重者甚至要用「鬼面罩」（正壓呼氣器），不能說話和進食。
周慨嘆年長的病人除了要承受身心痛苦，有些更是孤身一人，臨終前只能在線上跟家人道別；亦有病人只能在醫院裏渡過最後一次生日，「連蠟燭都無力吹」，情況可憐。
香港內科醫學院感染及傳染病專科委員會前主席曾德賢指，為此感到「好心酸」。他表示，「好多老人家入到嚟好孤單，無尊嚴咁死。」雖然已經提供了高度護理和藥物支援，但大部分年老患者都無力回天。
打針減低出現「長新冠」 陳德揚：第三針非常之安全
為了預防重症和減低出現「長新冠」的相會，香港內科醫學院院長李錦滔呼籲市民及長者盡快接種疫苗。他引述英國衞生安全局今年2月發表的報告指，已接種疫苗的人患上肺炎後在短期（感染後 4 週）、中期（感染後 12 至 20 週）和長期（感染後 6 個月），患長新冠的症狀可能性低於未接種疫苗的人；而未接種疫苗的長新冠患者隨後接種疫苗，他們的長新冠症狀平均都會減少。
李續指，雖未知道導致「長新冠」的病理，亦沒有實證證明接種疫苗如何減輕「長新冠」症狀，但英國的報告顯示打針確有可能有所幫助。
香港內科醫學院老人科專科委員會主席陳德揚指出，60歲以上患者佔第五波疫情確診人數95%，故長者有必要盡快接種疫苗。他說：「最主要副作用都係1成左右，有針口痛、發燒，而第三針係非常之安全」，望公眾釋除疑慮。
周啟明亦指，患者應注意口服藥的「黃金期」，留意到有患者在感染5天後才求診並服用口服藥，惟口服藥在感染3天後服用最理想。