疫情｜高拔陞：若爆第六波情況依然困難　醫管局會汲取經驗作準備

第五波疫情稍為回落，回顧過去數月，每日確診數字一度升至超過數萬宗，死亡人數同步急升，造成遺體堆疊，公立醫院嚴重負荷，不少長者冒着寒雨在醫院外等入院，醫護亦疲於奔命。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（24日）發表網誌〈汲取經驗 為下一波疫情作好準備〉，指醫管局會加倍小心，防範疫情反彈，甚至爆發第六波。他指出，香港若出現第六波疫情，相信情况依然會十分困難，惟強調醫管局會作最大努力戰勝疫情。



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醫院管理局行政總裁高拔陞表示，確診數字由最高峰每日數萬宗，逐步回落至現時每日數百宗，惟每日仍出現數百宗新增確診個案，意味社區仍有不少傳播鏈及感染風險。他指出，隨着社交距離措施逐步調整、學校復課，市面上人流明顯增加 ，商場及不少食肆更是座無虛席，醫管局會加倍小心，防範疫情反彈，甚至爆發第六波。

已安排超過1.1萬多張隔離病床

高拔陞指出，汲取了過去幾波疫情的經驗，會從不同方面準備，醫管局已安排超過1.1萬多張隔離病床和設置多所定點醫院，落馬洲河套區應急醫院亦快將提供支援，在中央和特區政府支援下，社區隔離設施提供近5萬張床位 ；多個長者暫託中心從3月起運作，配合外展隊與安老院舍合作，減低長者感染、患重症及死亡風險。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局會汲取風五波經驗，為第六波作準備。

呼籲家長盡快安排小朋友接種疫苗

高拔陞提到，截至4月22日，3至11歲兒童接種第一劑疫苗比率超過65%，較11歲以上人口第一劑疫苗的接種率超過92%仍然相差甚遠，兒童一旦受感染，令學校或教育機構出現爆發，或有大批兒童患者入住兒科病房，甚至是兒童深切治療部，指「無疑是對醫管局承載力的重大挑戰。」他表示，醫管局早前已跟衞生防護中心和教育局進行演練，模擬出現大批兒科確診病人的應變安排，呼籲家長盡快安排小朋友接種疫苗。

高拔陞又指出，內地專家來港支援，帶來更多中醫藥治療新冠肺炎方案，與西醫配合非常良好，未來會積極研究如何將更多中醫藥和現有中西醫協作計劃擴大至更多範疇，惠及更多病人。

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指長者尚未完成接種疫苗情況不理想

至於安老院舍，高拔陞形容是「重災區」，有超過九成八安老院舍曾出現確診個案，3萬多名長者院友確診，當中不少病人更不幸染疫離世。現時仍有不少長者尚未完成接種疫苗，情況並不理想。

高拔陞表示，「抱最大的希望，為最壞的情況作最好準備」，醫管局在疫情回落時不敢怠慢，汲取過往的經驗，積極籌備下一波疫情的應對方案，他指，如果香港出現第六波疫情，相信情况依然會十分困難，醫管局會作最大努力戰勝疫情。

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