疫情｜多國鬆綁：新加坡和泰國入境免檢　韓國多個場所可飲食

多國進一步放寬防疫措施。當中新加坡和泰國4月22日宣布，已完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的旅客在入境後，將不須接受病毒檢測。



新加坡4月22日宣布，自4月26日起，所有完成接種新冠疫苗、身體狀況良好的旅客在入境新加坡前和入境後，不須接受病毒檢測和隔離。這規定適用於乘飛機和船入境的旅客。

至於未完成接種新冠疫苗的人士，政府決定對他們維持現有的防疫規定。13歲或以上未完成接種新冠疫苗的入境者，須在出發前48小時內完成病毒檢測，入境後隔離7天。他們須在結束隔離前進行一次核酸檢測。

政府4月22日表示，在近日的新加坡單日新增確診個案中，境外輸入個案佔非常少數，為5％或以下。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月13日，民眾在泰國曼谷參加反政府集會。（Getty）

泰國

泰國4月22日宣布，自5月1日起，已完成接種新冠疫苗的旅客入境後無須接受病毒檢測。但政府建議他們在入境後接受快速抗原測試。他們入境前須提交接種新冠疫苗的證明，以及購買新冠肺炎醫療保險的證明。

政府指，未完成接種新冠疫苗的旅客在出發前72小時內須接受反轉錄聚合酶連鎖反應測試（快速測試，RT-PCR），並取得陰性結果。他們入境後須隔離5天，並於第四或第五天接受快速測試。他們也須提交購買醫療保險的證明。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為2022年4月9日，一艘郵輪的旅客在加拿大卑詩省下船。（AP）

加拿大

加拿大政府4月22日宣布，自4月25日起，已完成接種新冠疫苗的旅客在入境時不提須交隔離計劃。他們也不須在公共場所戴口罩。

根據新規定，未完成接種新冠疫苗的5至11歲兒童，如在已完成接種新冠疫苗的家長或監護人陪同下入境，入境前不須接受病毒檢測。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月19日，韓國首爾街頭景色。（AP）

韓國

韓國自4月25日起，將新冠肺炎疫情的傳染病等級從最高的甲類下調至乙類，批准民眾在戲院、室內體育或演出場館、公共交通工具、以及宗教場所等公共場所進食。

韓國棒球委員會（KBO）和韓國職業足球聯盟4月22日表示，將允許佩戴口罩的觀眾在現場為球員吶喊助威，但禁止正在進食的觀眾這麼做。

韓國4月23日公布，全國過去24小時新增75,449個新冠肺炎確診個案，是當地連續第三天新增少於10萬個確診個案。