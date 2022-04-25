政府擬規管入境旅行團　威迫購物刑事化　只准帶團到註冊商店購物

政府擬於9月1日實施旅遊業新規管制度，旅監局上周向立法會提交草案，並於今日（25日）在經濟發展事務委員會討論。旅監局在會議中指，《旅遊業條例》附屬法例通過後，過去入境旅行團威迫旅客購物將被刑事化，其光顧的商店須向旅監局註冊，導遊亦須向旅客承諾，以防損害本港旅遊業聲譽。



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過去10年，曾發生多次內地入境旅行團威迫旅客購物的事件，主要為零團費的旅行團，令本港旅遊業的聲譽受損。 旅監局今年2月9日發表詢文件，當中不少篇幅針對威迫購物，並作出定義：「如向某入境旅行團的參與者促銷、售賣或供應服務和產品時，有使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，該旅行團的參與者須被視作為受制於威迫購物。」

導遊須向旅客介紹投訴熱線

旅監局監管事務總監張嘉賢於會議中回應指，將透過《旅遊業條例》附屬法例，對旅行團有關購物的不良行為刑事化，規定持牌人必須以合理措施防止，否則觸犯法例。而旅行團安排的商店，須向旅監局完成註冊手續，承諾人流控制、防止威迫購物等。同時，旅監局亦規定，導遊須向旅客派發行程表，並覆述一段內容，包括介紹投訴熱線，承諾不威迫購物等。

旅議會為針對強迫購物問題，2016年觸發業界內鬨，約3000名導遊遊行抗議。(資料圖片)

內地入境團登記費改為每名旅客4元

至於內地入境團的登記費上調，由目前每團30元或60元，調整至每人4元。張亦回應指，經過二月至四月的諮詢，大部份業界支持調整費用，認為能促進行業的健康發展。他說，過去的登記費偏低，當局亦投放大量資源於內地入境團，具有上調空間，估計疫情完結後，旅行團將轉變為小型包團模式。他以每團10人作計算，「四蚊一個人都四十蚊，我認為收費係適宜。」