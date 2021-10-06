施政報告│籌劃藝術節擴至西貢及其他島嶼　旅監局擬明年開始運作

旅遊業在疫情下仍處於困境，林鄭月娥在公布新一份施政報告中表示對旅遊發展著墨不多，政府消息人士透露，政府將撥款1.69億元，推出第二輪旅遊項目，豐富本地旅遊資源，例如加強文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目，以及撥款4,000萬元，籌劃新一輪為期3年的鹽田梓藝術節，將於2022年至2024年舉辦，並擴展至西貢其他島嶼。



另外，政府將撥款4,200萬元續辦香港設計中心及香港動漫聯會合作為期3年的「設計香港地」計劃，另外，旅監局行政總裁已於今年2月上班，目標2022年完成附屬條例後，並於立法會獲得通過，旅監局便可正式運作。



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林鄭月娥在公布新一份施政報告中表示，旅遊業在疫情下仍處於困境；在支援業界外亦要為復蘇作好準備。現屆政府會按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；政府消息人士透露，政府將撥款1.69億元，推出第二輪旅遊項目，豐富本地旅遊資源，例如加強文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目。當中，包括將撥款4,000萬元，籌劃新一輪為期3年的鹽田梓藝術節，將於2022年至2024年舉辦，並擴展至西貢其他島嶼。

早於2018年底開始，香港設計中心及香港動漫聯會合作為期3年的「設計香港地」計劃，於中環、銅鑼灣中帶設藝術裝置，吸引22萬人參觀及打卡。消息指，由於活動的反應良好，政府將撥款4,200萬元續辦；此外，擴增實景旅遊項目「城市景昔」將於今年推廣，政府將撥款3,200萬元籌劃第二期。

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政府消息人士續指，政府亦將撥款5,500萬元，推行第二期行山徑改善計劃，涉及10條郊野公園路徑，預料於2025至2026年完成工程。而第一期改善工程將於今年第四季完成。

第二期行山徑改善計劃包括：

獅子山歷史徑（獅子山郊野公園）

城門歷史徑（城門郊野公園）

香港仔畔塘徑（香港仔郊野公園）

鳳凰徑第3徑（南大嶼山郊野公園）

橫七古道（八仙嶺郊野公園）

戰地遺跡徑（八仙嶺郊野公園）

北潭涌至太墩（西貢西郊野公園）

石龍拱至蓮花山歷史徑（大欖郊野公園）

楓香林至黃泥墩水塘（大欖郊野公園）

大刀屻（林村郊野公園）

政府2017年公布《香港旅遊發展藍圖》，包括立法定旅遊業監管局，主要規管香港旅行代理商、導遊和領隊等。政府消息人士表示，旅監局行政總裁已於今年2月上班，目標2022年完成附屬條例後，並於立法會獲得通過，旅監局便可正式運作。

10月6日公布新一份施政報局



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現屆政府會按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。另外，會繼續推行多項措施鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位，以及繼續深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行。

此外，旅發局主席彭耀佳歡迎特首在新一份《施政報告》中提出，設立文化體育及旅遊局，統籌相關的工作，以及透過舉辦國際大型會展活動，鞏固香港作為大灣區、以至國際會展及旅遊之都的地位。

彭說，旅發局最近已成功爭取最少14個國際大型會展活動落實在香港舉辦，預計總參加者人數超過6萬人，當中包括2022年RISE科技峰會、國際遊樂園及景點協會（IAAPA）亞洲博覽會等。旅發局將繼續與政府部門、業界及不同界別持份者緊密合作，攜手推廣香港成為國際級旅遊城巿。