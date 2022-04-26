向葵涌邨單位門鐘門柄吐痰　技術員認罪囚30天　官斥自私無公德心

葵涌邨於本年1月爆發大規模疫情，逾百居民確診。惟網上當時流傳一段影片，一名男子疑在葵涌邨春葵樓內向單位的門鐘、門柄吐痰，事件引起邨內居民恐慌，涉事男子事後到警署自首。該男子原被控一項遊蕩罪，案件今（26日）在西九龍法院再訊時，控方撤回該罪，改控兩項在公眾地方吐痰罪，被告承認所有控罪，案情指他在警誡下稱因「飲水濁親」，才會吐痰。主任裁判官徐綺薇直斥被告行為自私、沒有公德心，更缺乏正常人應有的衛生標準，終判其囚30天。



被告吳麟聰（35歲，技術員），被控於2022年1月22日，在葵涌邨春葵樓兩個單位外，將痰吐在公眾地方，而該處非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。辯方求情指，被告現已感到後悔，明白其所作所為令人非常厭惡，希望向社會大眾致以深切歉意。另被告由被捕至今已遭還柙3個月，希望法庭能以罰款處理本案。

辯方指被告現感後悔 向社會大眾致以深切歉意

裁判官判刑指，被告在第五波疫情嚴重之時，故意向相關單位吐痰，行為自私，不顧他人健康，有散播病毒的風險。裁判官另斥被告沒有公德心，缺乏正常人應有的衛生標準，認為罰款未能反映案情嚴重性，終就兩罪判其囚30天。

警誡下稱「飲水濁親」 才會吐痰

案情指，於本年1月23日，網上廣泛流傳一段片段，顯示一名男子在葵涌邨春葵樓9樓走廊遊盪，並向兩個單位的門和門鐘吐痰，且沒有戴口罩。由於當時正值第5波疫情，片段導致公眾的廣泛討論及擔心。

及至1月24日，有市民致電警方表示認出片中男子身份。同日下午，被告自行前往警署被捕，在警誡下表示當日是想到春葵樓8樓找朋友，但因有嚴重敏感，「飲水濁親」才會吐痰。被告另指他是因在片段中認出自己，決定到警署自首，希望可向警方解釋事件。

案件編號：WKCC394/2022