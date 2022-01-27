葵涌邨夏葵樓大堂塞爆人　居民憂交叉感染鼓譟大叫：而家仲危險呀

本港第五波疫情持續，葵涌邨直至昨日（1月26日）累計334宗確診個案，逸葵樓、映葵樓和夏葵樓繼續圍封強檢。1段影片在網上流傳，顯示夏葵樓地下大堂人頭湧湧，有居民鼓譟大叫「仲危險呀而家」、「龍尾唔知喺邊」，相信他們正在排隊輪候檢測，網民看完片段都擔心此情況會增加傳播風險。



有網民將片段分享至facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」，並以「葵涌邨派對」為題。從約20秒的影片可見，地下電梯大堂非常擁擠，場面混亂，雖然在場人士都有配戴口罩，但擠迫得絕無1.5米距離。片中居民們非常鼓譟，有人大叫「1.5米距離呀，而家仲危險呀」、「開門啦」、「冇人安排，龍尾又唔知喺邊」。

有網民看到影片都感震撼，直言「人咁多又咁混亂，萬一有一個有事就好大鑊」，又形容「熱鬧」過行花市，而且還要在密閉空間內，擔心會交叉感染傳播，「咁搞法唔人傳人都人踩人」。

有人就建議政府可否轉為逐家逐戶上門檢測，「居民咁逼埋一齊，又成了播毒溫床」，又指片中阿叔一句「搞乜嘢啫呢度」，完全講中大家心聲。有居民則留言稱，下樓檢測時見到同樣情況，即「原𨋢上樓」，只能自保。

葵涌邨疫情爆發，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓被圍封禁足強檢，由政府當局派發一日三餐。有被禁足的居民在網上分享大廈樓層所拍得的影片，顯示職員在垃圾桶旁拆箱取出飯盒，甚至疑似觸碰過垃圾後再處理飲品，令人擔憂衛生問題。

